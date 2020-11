Hamburg. „Können wir – bitte – etwas anderes hören?“, kommt es entnervt von der gegenüberliegenden Schreibtischseite im Homeoffice. Dabei ist das neue Album „12“ der Kölner Band AnnenMayKantereit nicht mal halb durchgelaufen: „So wie es war“, „Gegenwart“, „Gegenwartsbewältigung“ , „Zukunft“ und „Vergangenheit“ heißen die Titel. Offensichtlich hat sich das Trio ein besonderes Grundkonzept für die dritte Platte ausgedacht.

Als sich Gitarrist Christopher Annen, Sänger Henning May und Schlagzeuger Severin Kantereit 2011 zusammentaten und drei Jahre später als Geheimtipp beim Reeperbahn Festival auftraten, war schon klar, das da die richtige Band zur richtigen Zeit am Entstehen war. Pop-Deutschland gierte geradezu nach biederen Gefühligkeitsliedern, so aufdringlich ich-bezogen wie „Bento“-Artikel.

AnnenMayKantereit gaben dem Trend eine rauere, natürlichere Note, besonders durch Henning Mays Stimme, die oft und gern mit der von Rio Reiser verglichen wurde – allerdings befreit von jeglichem rebellischen Trotz. Schon das Debütalbum „Alles nix Konkretes“ toppte 2016 die Charts, zwei Jahre später folgte „Schlagschatten“, und die Konzertagenturen kamen mit den Buchungen immer größerer Clubs und Hallen kaum noch hinterher.

Die Lieder sind zumeist Skizzen, Fragmente oder aufpolierte Demos

Aber das ist in Zeiten der Pandemie „Vergangenheit“, und die drei beschäftigen sich jetzt auf „12“ mit „Gegenwartsbewältigung“: „Ich muss mich zwingen ein paar Stunden keine Nachrichten zu lesen“ und „Ich glaub Corona ist berühmter als der Mauerfall und Jesus zusammen. Dabei hat es gerade erst angefangen“, singt May und fragt sich, wann er wieder volle Kneipen sieht.

Aber das ist alles nix Konkretes. Die Lieder sind zumeist Skizzen, Fragmente, aufpolierte Demos, nicht selten nur ein oder zwei Minuten lang. Eine lose Zettelsammlung, ein „Woyzeck“-Reclamheft, ein Dachbodenfund mit 4-Spur-Tonbändern. „So wie es war wird es nie wieder sein“ lautet der komplette Text im Auftaktlied „So wie es war“.

Das Tempo bleibt verschlufft, die sind Ideen bewusst unvollendet, das gibt dem Album etwas Ehrgeizfreies. Ob das jetzt mutig ist und dem Zeitgeist angemessen oder faul und freudlos und dem Zeitgeist angemessen, ist sicher eine Frage der (Fan-)Perspektive. Der erkennbare Anspruch von AnnenMayKantereit, mit kleinen Mitteln große, dokumentierende Kunst zu erschaffen, scheitert aber am von Song zu Songidee immer unerträglicher werdenden Selbstmitleid.

Die Pandemie hat AnnenMayKantereit kalt erwischt

„Ein Album, das unter Schock entstanden ist“, nennt es die Band auf ihrer Homepage. Wenn es gleichzeitig auch therapieren soll, kann man Christopher Annen, Henning May und Severin Kantereit nur das Beste und viel Glück wünschen. Die Melodien, Gedanken und der Hall auf dem Piano ziehen allerdings in die Tiefe wie ein Mühlstein um den Hals und Schuhe aus Beton.

Lesen Sie auch:

Vielleicht taugt „12“ dazu, es sinnierend auf dem kleinen Balkon der Altbauwohnung zu hören, den AnnenMayKantereit auf dem ersten Album im Lied „3. Stock“ besang. Wir haben aber keinen Balkon. Von daher: nö.

AnnenMayKantereit: „12“ Album (Universal) ab 27.11. im Handel