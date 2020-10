Hamburg. „Wichtig ist, wer das Karussell dreht, nicht, wer auf welchem Pferdchen sitzt.“ Solche Sinnsprüche hat Metodi Popow einige auf Lager. Aber der Ex-Funktionär der bulgarischen Staatssicherheit, der nach kurzem, wendebedingtem Karriereknick schnell wieder in die Gewinnerspur findet, weiß natürlich, dass das Karussell immer weiterläuft, egal, wer gerade anschiebt.

Ilija Trojanows 2015 erschienener Roman „Macht und Widerstand“ zeichnet zwei Biografien im postsowjetischen Bulgarien nach: einmal die des vorgeblichen Wendegewinners Popow, dann die des Anarchisten Konstantin, der in den Kerkern des Regimes gefoltert wird und sich heute in immer selbstgerechter werdenden Erinnerungen verstrickt.

Ein Jahr nach der Romanveröffentlichung brachte Dušan David Pařízek in Hannover eine gefeierte Theaterfassung auf die Bühne, als Koproduktion mit dem Deutschen Theater Berlin. Aber nachdem in Hannover voriges Jahr die Intendanz wechselte und alle alten Inszenierungen aus dem Repertoire schmiss, wurde Pařízeks „Macht und Widerstand“ jetzt heimatlos. Weswegen das Hamburger Schauspielhaus zugreifen konnte – am Sonnabend feierte die gut zweieinhalb Stunden lange Produktion Premiere an der Kirchenallee.

Schauspielhaus: Spielplanlücke erfolgreich geschlossen

Nach und nach erweisen sich die abgespielten Hannoverschen Arbeiten Pařízeks als lohnender Steinbruch für das Schauspielhaus-Programm: Vor knapp einem Jahr wurde schon seine Inszenierung „Trutz“ von der Leine an die Elbe transferiert, da kann jetzt „Macht und Widerstand“ den gleichen Weg gehen. Zumal eine Lücke im Spielplan klafft – weil sich Darstellerin Lina Beckmann bei einer Probe einen Achillessehnenriss zuzog, musste die Premiere von Karin Henkels „Richard the Kid“ abgesagt werden, und weil die Corona-Bestimmungen nicht jedes Repertoirestück erlauben, ist es gut, wenn auf alte Inszenierungen aus Hannover zurückgegriffen werden kann.

Und es passt ja auch: Pařízek ist mit exklusiv für Hamburg produzierten Inszenierungen wie zuletzt „Eine Frau sucht nach einer Nachricht“ ohnehin am Haus präsent, außerdem spielt sowohl bei „Trutz“ als auch bei „Macht und Widerstand“ das Hamburger Ensemblemitglied Markus John mit. In „Macht und Widerstand“ gibt John den Ex-Geheimdienstler Metodi, ein wenig vordergründig mit engem Unterhemd und lächerlich unpassender Lockenfrisur: ein Angstbeißer, bei dem man ahnt, dass er bei aller Armseligkeit gefährlich wird, wenn man ihn in die Ecke treibt.

Ihm gegenüber: der vom Deutschen Theater ausgeliehene Samuel Finzi als Oppositioneller, der alle Kraft aus seiner Gebrochenheit zieht und der merkt, dass diese Kraft schwindet, je länger die Mühlen der Bürokratie mahlen. „Macht und Widerstand“ ist eine Geschichte über die Diktatur, aber es ist auch der traurige Kampf zweier kaputter Figuren: „Zwei alte Männer, die alle Quittungen des Lebens aufbewahrt haben“, steht als Motto im Programmheft.

„Macht und Widerstand“ rutscht weit in Richtung Abstraktion

Pařízek ist wie oft sein eigener Bühnenbildner. Hier hat er einen riesigen Würfel ins Schauspielhaus gestellt, in den die Figuren immer dann treten, wenn ihre Themen verhandelt werden; wer gerade nichts zu tun hat, bewegt sich am Bühnenrand und werkelt an den dort verteilten Overhead-Projektoren oder zieht sich um.

Heißt: Ständig sind alle Beteiligten auf der Szene (neben Finzi und John spielen noch Sarah Franke und Hennig Hartmann, Nebenfiguren, aber immens wichtige), auch in der Pause und vor Stückbeginn. Was dem Abend einen gewissen Versuchscharakter gibt – man schaut einer Gruppe Menschen zu, wie sie Geschichte durcharbeiten, aber man bleibt ein wenig außen vor. „Macht und Widerstand“ rutscht dabei weit in Richtung Abstraktion, das macht das Stück verhältnismäßig trocken.

Aber Pařízek verliert sich nicht im Abstrakten, immer wieder baut er Passagen ein, die den Abend erden: mit stillem und dafür umso wirkungsvollerem Humor. Oder mit schockierender Drastik. Die Szene, in der die Ex-Geheimdienstler eine Kostümparty feiern und dabei die Rollen ihrer ehemaligen Beobachtungsobjekte annehmen: grotesk. Die Folterdarstellungen, die sich an diese Szene anschließen: kaum auszuhalten.

„Macht und Widerstand“: Ein sehenswerter Abend

„Macht und Widerstand“ reiht sich ein in eine mittlerweile umfassende theatrale Aufarbeitung stalinistischer Gräuel durch die Hamburger Bühnen. Dazu zählen Jette Steckels „Das achte Leben (für Brilka)“ am Thalia Theater ebenso wie Pařízeks eigene Arbeit „Trutz“ am Schauspielhaus. Ein wenig ein Notbehelf ist die Inszenierung dennoch, davon zeugt auch das überschaubare Publikumsinteresse: Selbst am Premierenabend ist der Corona-bedingt ohnehin nur teilbestuhlte Saal nicht ausverkauft.

Aber auch wenn der Abend ein Notbehelf sein mag, so ist er doch sehenswert. Und in seiner politischen Klarheit, in seiner analytischen Schärfe macht ihm erstmal niemand was vor: „Wer nicht zum Volk gehören will, der braucht sich nicht zu wundern, wenn er zum Wohle des Volkes geopfert wird“, noch ein kluger Spruch Metodis. Wer ein bisschen über diesen Spruch nachdenkt, der versteht ziemlich schnell, wie einer, der sich Kommunist schimpft, hier überraschend problemlos scharf nach rechts abbiegen kann.

„Macht und Widerstand“ wieder am 12. und 14. 10., 19.30 Uhr, 29. 10., 20 Uhr, Schauspielhaus, Kirchenallee 39, Tickets unter T. 248713, www.schauspielhaus.de