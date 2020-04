Hamburg. „Von geheimen Hoffnungen zitterte mir die Brust so selig“, heißt es in Friedrich Hölderlins „Hyperion oder Der Eremit in Griechenland“. Anlässlich von Hölderlins 250. Geburtstag hätte Thalia-Schauspieler Jens Harzer am Sonntag eigentlich aus dem Ende des 18. Jahrhunderts erschienenem Briefroman lesen sollen, begleitet vom Ensemble Resonanz, aber: Das Theater ist natürlich immer noch im Zuge der Corona-Pandemie geschlossen. Und die Übertragung von Theater ins Internet, mit der sich die Bühnen gerade landauf, landab ihrer Sichtbarkeit versichern, ist dabei ein schwacher Trost.

Doch ein Trost ist sie eben schon. „Von geheimen Hoffnungen zitterte mir die Brust so selig“, was da Sonntagabend ins Netz gestreamt wird, ist eben nicht nur ein Friedrich-Hölderlin-Zitat, das ist das Beschwören der Sehnsucht nach einem Theateralltag, das sinnliche Auskosten eines Verlustgefühls, in dem sich eine Hoffnung versteckt: Ja, noch sind wir in Quarantäne. Aber bald wird auch dieses Theater wieder ein Ort der Kunst sein.

Harzers Stimme agiert nahe an der Beschwörung

Dazu passt, dass Harzers Stimme immer schon nahe an der Beschwörung agiert, dazu passen die suggestiven Ensemble-Resonanz-Interpretationen von Beethoven, Mozart und Berg. Aber passen die verrätselten Filmbilder, die Marina Galic für die Lesung gefunden hat? Galic arbeitet mit Überblendungen, Zooms, Reißschwenks, immer wieder sieht man den Eisernen Vorhang, der sich knirschend vor dem leeren Zuschauerraum senkt.

Das beeindruckt in seinem künstlerischen Stilwillen, sagt aber langfristig wenig: Ein bisschen wirkt der Film, als ob jemand einen grobkörnigen Vintage-Filter über alltägliche Instagram-Bilder gelegt hätte, und wenn dazu ein mit dem Ifflandring geehrter Schauspielstar sowie einige der besten Avantgardemusiker der Republik eine Tonspur erstellen, dann ergibt das große Kunst, ist aber tatsächlich Hölderlin als Videoclip. Könnte man bösartig urteilen.

Bürgermeister verlängert Corona-Verbote in Hamburg

Aber man ist nicht bösartig. Galic ist keine Filmemacherin, sie ist Schauspielerin im Thalia-Ensemble (und außerdem Harzers Frau), die darf mal kurz ins Kunstgewerbe rutschen. Zumal der 30-minütige Film gar kein eigenständiges Kunstwerk sein will, sondern eine schnell produzierte Bebilderung unter extremen Bedingungen. Und als solche ist er vor allem ein Vertrösten auf später: auf dann, wenn auf dieser Bühne endlich wieder gespielt wird.