Hamburg. „Ich fang einfach mal an, während die ersten eintrudeln“, sagt der Hamburger Musiker Tom Klose ins Mikro und stimmt mit dunkler warmer Stimme eine seiner eindringlichen Singer-Songwriter-Oden an. Sein Publikum versammelt sich allerdings nicht, wie geplant, in einer Strandbar in Scharbeutz, sondern online.

Es ist der erste Sonnabend nach dem Corona-Shutdown in Norddeutschland. Hamburger Musikclubs von der Markthalle bis zum Molotow haben den Betrieb eingestellt. Eine ultimative existenzielle Bedrohung für die Popszene der Stadt. Doch die Kreativität der Branche zeigt sich sofort. Klose hat seinen Auftritt kurzfristig ins Internet verlegt. Über die Social-Media-Plattform Instagram streamt er eine Stunde lang ein Live-Konzert aus seinem Heimstudio – sein Hund Bobby dösend im Hintergrund.

Corona-Shutdown: Klose gibt Konzert im Netz

Ausgehen in den Zeiten des Virus, das bedeutet: Sich zuhause aufs Sofa setzen, das Smartphone mit der Bluetooth-Box verbinden, sich einen Cocktail zubereiten und einem nahen Menschen mit einem Meter Abstand zuprosten. „Selbstgemachte Pizza Tom Klose = Liebe“, schreibt eine Julia in die Kommentare. Einige wünschen sich Kloses Song „Muse“, den er prompt spielt. Eine intime Interaktion. Eine tröstende Atmosphäre. Und ein super Sound. Die kleine Besucherschar von gut 30 Leuten applaudiert per Emoji. Die Fans senden Zuspruch mit Worten wie „Applaus“ und „Wohooo“. Im Anschluss werfen sie via Paypal Geld in einen virtuellen Hut.

Digital ist zwar nicht besser, aber in Zeiten von Corona eine gute Alternative. Ein Gefühl von Gemeinschaft, befeuert von der Kraft der Musik.