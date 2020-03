Hamburg. In Blueskreisen ist King ein klangvoller Name. B.B. King und Albert King gehörten zu den größten und einflussreichsten Gitarristen des Electric Blues. Nun ist ein neuer King in der Szene aufgetaucht, der dem Namen alle Ehre macht. Doch Marcus King ist kein Afroamerikaner wie die oben erwähnten Legenden, sondern ein weißer Junge aus Greenville in South Carolina.

Er ist er 23 Jahre alt, hat noch ein Kindergesicht, aber den Blues beherrscht er, als würde er seit Jahrzehnten kreuz und quer durch den Süden der USA reisen. Angefangen Gitarre zu spielen hat er im Alter von vier Jahren, mit elf trat er zum ersten Mal professionell auf. Sein erster Lehrmeister ist sein Vater Marvin gewesen, bei ihm machte er seine Hausaufgaben – und zwar gründlich.

Marcus King begeistert im ausverkauften Mojo Club

Punkt 21 Uhr kommt Marcus King mit seiner sechsköpfigen Band auf die Bühne des seit Wochen ausverkauften Mojo Clubs und legt gleich mit der Vollgas-Nummer „Turn It Up“ los. Er ist ein exquisiter Gitarrist, der mühelos immer wieder kleine Soli in die Songs einstreut, der das Tempo verändert und ein paar starke Riffs raushaut.

Zugleich ist er auch ein formidabler Sänger mit einer angerauten Stimme, die nach sehr viel Lebenserfahrung klingt und die nicht so recht zu seinem unschuldigen Bubigesicht passt. Wie er singt und spielt, ist zum Auf-die-Knie-fallen. Viele Zuhörer der älteren Generation, die schon so ziemlich jeden der großen Rock- und Bluesgitarristen live erlebt haben, blicken mit Ehrfurcht zur Bühne und feiern den Jungen aus South Carolina. Man ist sich einig: Hier wächst ein ganz Großer heran.

Beeindruckendes Duett mit Keyboarder Dane Farnsworth

Natürlich beherrscht King das Prinzip des Call and Response und führt es bei einem beeindrucken Duett mit Keyboarder Dane Farnsworth vor. King lässt seine Gitarre sprechen, Farnsworth reagiert darauf und wiederholt die immer komplexer und schneller werdenden Tonfolgen. Auch die beiden Bläser Justin Johnson (Trompete) und Dean Mitchell (Saxofon) bekommen Gelegenheit zu einem ausführlichen Zwiegespräch.

Marcus King ist zwar der Mittelpunkt dieser Band, aber er ist nicht der Alleinherrscher. Mit einigen der Mitspieler musiziert er, seit er die Band 2013 gegründet hat. Man spürt wie organisch dieses Ensemble zusammen gewachsen ist.

Marcus King präsentiert viele eigene Songs aus den vier Alben, die er seit 2015 veröffentlicht hat. Aber auch ein paar Coverversionen gehören zu seinem Repertoire. Unter anderem spielt er „Never In My Life“ von Mountain, holt Willie Dixons Klassiker „I Just Wanna Make Love To You“ aus der Schatzkiste und begeistert mit einer furiosen Version von „Hot ’Lanta“, im Original von der Allman Brothers Band. Marcus King im Mojo – eine Sternstunde des Blues.