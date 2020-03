Hamburg. „Ich habe die Zukunft des Rock’n’Roll gesehen und ihr Name ist …“ Der legendäre Satz, mit dem Musikjournalist Jon Landau von „The Real Paper“ im Mai 1974 Bruce Springsteen zur neuen Hoffnung der Rockmusik erklärt und damit Starthilfe für eine der größten Musikerkarrieren des 20. Jahrhundert gibt, ist natürlich noch zu hochgegriffen. Weder erscheinen diese Zeilen in einer US-amerikanischen Szene-Zeitschrift, noch wartet die Welt auf den nächsten weißen Mittzwanziger mit Gitarre, der die große, glorreiche Geschichte des Rock’n‘Roll weiterschreibt. Trotzdem lässt es sich kaum abstreiten – Sam Fender löst die Versprechen ein, die andere in seinem Namen geben.

Der 25-Jährige aus der nordenglischen Arbeiterstadt Newcastle upon Tyne wird seit dem Erscheinen seiner ersten Songs vor gut drei Jahren als einer der Künstler gehandelt, die einmal ganz groß werden können und folglich mit Newcomer-Auszeichnungen wie dem Kritikerpreis der BRIT Awards überhäuft. Nach der Veröffentlichung seines Debütalbums „Hypersonic Missiles“ im Oktober 2019 spielen der Brite und seine Band eine ausverkaufte Europa-Tournee, die am Donnerstag im ebenfalls rappelvollen Hamburger Docks endet.

Vom ersten Song an hat Sam Fender das Publikum in der Hand

Fender selbst scheint trotz der großen Vorschusslorbeeren auf dem Boden geblieben zu sein. Fast schon schüchtern sind seine ersten Worte ans Publikum, doch als sich beim gleichnamigen Titelsong des Albums Bewegung in die Menge kommt und diese auch nach Ende des Songs nicht aufhört, zu singen, strahlt der Sänger über beide Ohren. Sowieso kann man eine besondere Verbindung zwischen ihm und seinen Fans ausmachen. Jeder seiner Sätze wird frenetisch gefeiert, das bunt gemischte Publikum ist äußerst wohlwollend, immer wieder bekunden einzelne unter den 1200 Zuschauern in Zwischenrufen ihre Liebe für ihn und seine Musik und schon nach 20 Minuten fordern die ersten ein Springsteen-Cover.

Dass Fender maßgeblich vom „Boss“ beeinflusst ist, steht außer Frage. Seine Songs sind großangelegte Hymnen mit breitem Gitarrensound, Glockenspiel und Saxophon-Solo, fast jeder Chorus zwingt zum Mitsingen, trotzdem klingt das alles sehr modern und ist näher am Indie-Rock als am breitbeinigen Stadion-Kracher. Im Geordie-Dialekt seiner Heimat an der regnerischen Nordseeküste singt er von den Wirren der Jugend, der Aussichtslosigkeit einer Region, die ihre besten Tage schon länger hinter sich hat, den „Dead Boys“, die sich darüber zu Tode getrunken haben und wie es sich anfühlt, jeder andere, nur nicht man selbst sein zu wollen. Neben den treibenden Gitarren sind es der Stolz auf die eigene Herkunft und die Verbundenheit zu den einfachen Menschen, der „Working Class“, die den Vergleich zu Bruce Springsteen so einleuchtend machen.

Das Konzert endet mit einem Song vom „Boss“

Im Docks auf der Reeperbahn liefern Fender und seine Band einen satten Sound, der seinen starken Gesang allerdings nie überdeckt. Nach einem Solo-Set, in dem er allein mit seiner Gitarre auf der Bühne steht, holt er für den Abschluss des Abends noch einmal richtig aus. Zum New-Wave-Kracher „Poundshop Kardashians“, das sich textlich über den Wahnsinn des modernen Medienkonsums auslässt, kommt seine Band wieder dazu, das Konzert endet – wie auch sonst – mit einem Springsteen –Song: „Dancing In The Dark“. Es ist 2020, wir haben die Zukunft des Rock’n’Roll gesehen und ihr Name ist vielleicht Sam Fender.