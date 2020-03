Hamburg. Den Bogen von Langenhorn nach Paris – mit Abstechern in die große Weltpolitik – zurück nach Hamburg, den muss man erst mal schlagen. Emmanuel Peterfalvi gelingt das dieser Tage spielend. Bevor der Wahlhamburger am Sonntagabend im Mainzer Unterhaus mit dem Deutschen Kleinkunstpreis 2020 ausgezeichnet wurde, präsentierte er mit seiner fernsehbekannten Kunstfigur Alfons an fünf ausverkauften und vom Publikum gefeierten Abenden in Alma Hoppes Lustspielhaus sein neues Programm „Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und gibt es dort genug Parkplätze?“

Eingangs Scherze auch über AfD und Trump

Und Alfons’ siebter Bühnenstreich zeigt einmal mehr, zu welch formidablem Geschichtenerzähler sich sein Erfinder, der Kabarettist Peterfalvi, gemausert hat. Als Franko-Hamburger, der er seit inzwischen fast drei Jahrzehnten ist, kommt der Deutsch-Franzose eingangs kurz auf die Hamburger Bürgerschaftswahl zu sprechen. Ob Langenhorner im Saal seien, fragt er in Anspielung auf die dortige, hernach korrigierte Zählpanne zuungunsten der FDP. Um dann unter Beifall zu spotten: „Warum habt ihr das nicht mit der AfD gemacht?“

Spürbar ist: Seine Heimat Hamburg liegt Peterfalvi am Herzen, ebenso jedoch seine Geburtsstadt Paris und ihre Bewohner. Einmal mehr geht der Satiriker, Jahrgang 1967, von seiner Biografie aus, erzählt von seinen Kindheitserfahrungen an der Seine und wie er mit seiner Mutter als Achtjähriger nach der Trennung vom Vater in ein Wohnhaus im 5. Arrondissement zog. Dass andere Eltern, etwa in den USA die Trumps, ihren Kindern da schon merkwürdige Vornamen wie aus einem Comic gegeben hatten, baut Peterfalvis Alfons quasi nebenbei ein: „Heute ist dieser Donald ein großer Trottel mit einer Entenarsch-Frisur.“

Ein Concierge, für Alfons „ein Hausmeister in nett“

Doch Alfons, wie üblich in seiner orangefarbenen Trainingsjacke, mit Klemmbrett, jedoch ohne Puschel-Mikro am Start, hat die Rolle des fernsehbekannten Interview-Trottels längst abgelegt. Ihm geht es um die Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich sowie die grundsätzlichen Fragen der Menschheit. Das Haus, dessen Fassade er zwischendurch immer wieder auf einen weißen schmalen Vorhang projizieren lässt, steht dabei für die (Welt-)Gemeinschaft.

Gewiss, der Künstler bedient auch Klischee, wenn er etwa den von Kollegen oft benutzten Gag der Unterteilung Deutschlands in Aldi Nord und Aldi Süd recycelt. Charmanter ist Alfons' Erklärung des Begriffs „Concierge“, den es zu seiner Schulzeit praktisch in jedem Haus gab: „wie in Deutschland ein Hausmeister, aber in nett“.

Die „Balkon-Maut“ – seine erste Geldquelle

Vom Erdgeschoss aus nimmt Alfons das Publikum mit bis in den fünften Stock, in dem er wohnte. Und erzeugt mit seinen Worten Bilder, indem er die Nachbarn detailliert beschreibt. Den Kommunisten mit Spitznamen „Stalin“, der sich nicht nur den Hund „Trotzki", sondern auch einen Bienenstock ohne (!) Königin halten will. Oder den skurrilen Paläontologen Monsieur Fournier im Bademantel, der fast immer seinen Schlüssel vergisst und den kleinen Alfons so zu seiner ersten Einnahmequelle animiert – der „Balkon-Maut“ von je einem Franc, damit der Nachbar von außen zurück in seine Wohnung kommt.

Dank dieses Monsieurs lernt Alfons früher als andere Kinder ein Museum von innen kennen. Und kommt so im Laufe des gut zweistündigen Abends auf die Evolution zu sprechen. Erläutert, wie der Vier- zum Zweibeiner wurde – beim Thema Rückgrat mit aktuellen Spitzen auf den obersten Bayern Markus Söder – und wie er mit seinem Wissen die Lehrerin Madame Peyrat beeindruckte.

Alfons’ Hoffnung: Die Menschen mögen sich öffnen

„Woher kommt nur die Bestie im Menschen?, fragt Alfons nachdenklich. Und schmückt das selbstironisch aus, indem er erzählt, wie er zu seiner Zeit als Interviewer bei „extra 3“ in der NDR-Kantine seinen Teller beim All-You-Can-Eat-Büfett übervoll lud. Mit seinem langjährigen Co-Autor Ralf Schulze und Neu-Regisseur Florian Hoffmann führt Peterfalvi am Ende die verschiedenen Erzählstränge geschickt zusammen – im Kleinen mit dem Wiedersehen seines Vaters am neunten Geburtstag, im Großen mit der Warnzeichen des Klimawandels.

Und das Haus seiner Kindheit – dessen Wohnungseigentümer sich erst dank Alfons zu öffnen begannen – zeichnet Peterfalvi als Parabel für ein geeintes Europa, wenn nicht gar für die Welt. Das ist seine Hoffnung, das ist seine Haltung, seine Botschaft, die der Kleinkunstpreisträger mit theatralen Mitteln und viel Ironie rüberbringt. Charmant, glaubhaft und mit Sympathie für seine Mitmenschen.

„Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und gibt es dort genug Parkplätze?“ wieder 13./14.10. im Lustspielhaus, Karten: T. 55 56 55 56, und 5.5. u. 8.6. im St. Pauli Theater, Karten: T. 47 11 06 66