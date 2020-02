Hamburg. Deutschland ist schön. Diesen Eindruck bekommt, wer in der Laeiszhalle auf den hierzulande populärsten Arzt – Dr. Eckart von Hirschhausen – wartet. An der Rückwand strahlt das Siebengebirge mit viel Grün und dem Rhein, auf der Bühne stehen ein Flügel, ein Barhocker, eine alte Parkuhr, eine alte Wanduhr, ganz rechts ein Ohrensessel mit Leselampe. Es folgt ein Einspielfilm, aufgenommen vor dem Brandenburger Tor, mit der Frage an Passanten, ob sie jenen Mann auf dem Foto kennen. Erst danach, zum Rock-Song „Bad Case Of Loving You (Doctor Doctor)“, betritt Hirschhausen das Podium. „Endlich“.

So heißt das aktuelle Programm des ARD-Moderators („Frag doch mal die Maus“, „Hirschhausens Quiz des Menschen“) und Bestsellerautors („Glück kommt selten allein ...“). In der ausverkauften Konzerthalle widmet sich der Begründer des medizinischen Kabaretts in den folgenden gut zweieinhalb Stunden dem, was überhaupt Zeit ist, was sie mit den Menschen macht und der Mensch mit ihr.

Eckart von Hirschhausen – flaue Gags auf dem Zeitstrahl

Nachdem der smarte 52-Jährige dank Abfragen die Altersspanne seiner Zuschauer – sie reicht diesmal von neun bis 83 Jahren – ermittelt hat, folgen zunächst ein paar flaue Gags auf dem Zeitstrahl: „Wenn man mit drei Jahren nicht mehr ins Bett macht, ist das ein Erfolg, wenn es mit 93 nicht wieder macht, auch“, sagt er unter dem Gelächter seiner Fans. Klar, auch seine biologische Uhr tickt. Nach dem „Vermehr dich!“ heißt es irgendwann „Verzieh dich!“

Nicht aber jetzt. Stattdessen begrüßt von Hirschhausen noch seinen Pianisten Christoph Reuter auf der Bühne. Mit dessen Hilfe forciert er das interaktive Spiel mit dem Publikum: Mitsummen gilt bei seiner Nachfragen als Zustimmung, Mitsingen im Stehen ist bei „When The Saints“ und „Thank You For The Music“ ausdrücklich erwünscht, ebenso kollektive Beckenboden-Gymnastik auf den Vorderkanten der Laeiszhallen-Sitze.

„Nicht das Klima retten, sondern unseren Arsch“

Und die Haltung? Die kommt bei ihm – das sollte sie bei einen Kabarettisten ja auch – durchaus zum Ausdruck. Etwa wenn von Hirschhausen darauf hinweist, dass die Misere in der Pflege in Deutschland nur durch Zuwanderung behoben werden könne und für diejenigen Besucher im Saal, die in der Pflege tätig sind, berechtigten Beifall fordert.

Auch seine Spitzen auf SUV-Fahrer in der Großstadt treffen. Hirschhausens Sympathie für die „Fridays For Future“-Bewegung um Greta Thunberg wird überdeutlich – und der Gute-Laune-Doktor ungewohnt drastisch: „Wir müssen nicht das Klima retten, sondern unseren Arsch!“ Sprich die Erde.

Hirschhausen zu Nazi-Parolen? „Ich könnte kotzen“

Noch mehr Beifall als für seinen demonstrierten Klima-Aktivismus bekommt von Hirschhausen, als er von seinen in Bildern eingeblendeten Zeitzeugen-Gesprächen auf aktuelle „Nazi-Parolen“ kommt. „Da könnte ich kotzen. Und unsere Demokratie ist nicht nur von rechts bedroht, sondern auch von denen, die Demokratie für selbstverständlich halten.“

Auch wenn sich Hirschhausen im kürzeren zweiten Teil seiner Show schon mal im Ohrensessel am entzündeten Feuer über Grundsätzliches auslässt, positioniert sich der Künstler auf der Bühne deutlicher als im Fernsehen. Dort indes könnte er sich gewiss nicht so viele (Werbe-)Hinweise auf seine Stiftung Humor Hilft Heilen (HHH) leisten, die Clowns in Krankenhäuser und Pflegeheime schickt.

Eckart von Hirschhausens Humor-Rezept für ein langes Leben

Nicht rauchen

Bewegung

Gemüse (Obst wird überschätzt)

Erwachsen werden

... und doch Kind bleiben

Immerhin hat Dr. von Hirschhausen sein Humor-Rezept für ein langes Leben für alle in fünf goldene Regeln verpackt: nicht rauchen, Bewegung, Gemüse (denn Obst werde überschätzt), erwachsen werden und doch Kind bleiben. Ohne diese Maxime wäre das etwas zu lange und zu selbstverliebte Bühnenprogramm von Hirschhausen auch nicht so gut zu verdauen.

„Endlich“ wieder am 22. Januar 2021, Laeiszhalle, Karten ab 26,20 im Vvk