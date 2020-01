Hamburg. Wir sind das Volk. Und das Volk bekommt am Thalia jetzt also erst einmal Schampus. Publikumsprosecco als Teil der „Hamlet“-Inszenierung, als Auftakt einer ganzen Reihe von Inszenierungen und ineinander verschachtelten Aufführungen, um genau zu sein, die erste beginnt schon im Foyer. Cheers! Ist schließlich Königshochzeit! Und Machtübernahme! Die shakespeare­erprobte Regisseurin Jette Steckel schickt in ihrem „Hamlet“ zunächst das royale Social-Media-Team los. Rosencrantz und Guildenstern (Julian Greis und Björn Meyer als überdrehtes Duo) verbreiten Hashtags (#amtsantritt, #rosi&guili) und gute Laune. Bloß der Alkohol macht etwas misstrauisch – muss man sich den Abend etwa schöntrinken?

Muss man nicht, so viel vorweg, Misstrauen allerdings ist durchaus angebracht. Denn Hamlets Vater ist zwar tot, aber Mama trägt trotzdem keine Trauer. Barbara Nüsse (glamourös mit asymme­trischem Blondhaar-Bob) erscheint als Gertrud im aufsehenerregend blutroten Lackkleid, wie praktisch: An dieser Frau perlt wirklich alles ab (Kostüme: Pauline Hüners). Gertrud hat neu geheiratet, den Schwager Claudius, einen Politiker, den Bernd Grawert als so jovialen wie sendungsbewussten Mann der Masse gibt, mit allen Behauptungen, die so dazu gehören („Dieser Augenblick gehört euch! Der Moment, in dem das Volk wieder die Macht übernimmt!“). Und der wird nun also König.

Hamlet schreitet wie ein melancholisches Alien durch die anstoßende Gesellschaft

Politik ist vor allem eine Erzählung, Stimmungsmache, und das beste Narrativ bestimmt am Ende die Macht. Auch das vermittelt dieser Abend klug, lustvoll und – vor allem zu Beginn – spielerisch. Während Rosencrantz und Guildenstern noch eifrig den Spin kontrollieren, erscheint der düstere Dänenprinz buchstäblich „umwölkt“ zur Balkonszene im Foyer: Seinen Kopf hüllt eine schwarze Blase völlig ein. „Schein oder nicht Schein“, orakelt Hamlet (Mirco Kreibich, wahrscheinlich) und schreitet wie ein melancholisches Alien durch die anstoßende Gesellschaft, abgekapselt von seiner Umwelt.

Ausgerechnet im „Hamlet“ einen Schädel erst einmal nicht zu zeigen, das ist ziemlich lustig. Mit „Wir wollen mal sehen, was Hamlet da für ein Theater macht...“ lädt schließlich der König in den Bühnenraum ein, das Publikum spielt sich selbst, Claudius und Gertrud nehmen in den Logen Platz. Und dann ist aber Schluss mit lustig.

Ein riesiger Hamlet-Brummschädel in der ansonsten leeren Bühne

Finster ist es nämlich auf der Großen Bühne, auf der Hamlet im schwarzen Existenzialisten-Rolli nur als Silhouette zu erkennen ist. Die Zerstörung folgt sogleich: Mit dem Hackebeil drischt Kreibich auf den Bühnenboden ein, dass die Späne nur so umherfliegen. Der Boden, den das Theater dieser wohl berühmtesten aller Shakespeare-Figuren seit Jahrhunderten bereitet, er wird zertrümmert. „Ich spiele Hamlet“, verkündet Hamlet mit Kreibichs kindlich-heiserer Stimme zu dräuenden Klängen und klettert aus der ausgehobenen Gruft.

Befreiend indes wirkt die Sachbeschädigung nicht – von oben presst das Unheil mächtig nach: Ein enormer schwarzer Ballon sinkt auf Hamlet herab und drückt ihn nieder. Jette Steckels Leib-und-Magen-Bühnenkünstler Florian Lösche, der ihre Inszenierungen schon oft um kongeniale Installationen bereichert hat, gibt ihr diesmal die Kugel. Lösche sorgt für den monströsen Planeten Weltschmerz, einen ins Unermessliche angewachsenen Hamlet-Brummschädel in der ansonsten leeren Bühne. Und der raumfüllende Ballon kommt nicht nur den Figuren bedrohlich nah, sondern scheint auch das Parkett zu überwältigen. Eine hübsche Antäuschung ist das, ein spielerischer Angriff auf die Komfortzone der „ausgestopften Pestleichen im Zuschauerraum“. „Jetzt haben wir so richtig Geisterstunde...“

Ein immer wieder begeisterndes Spiel mit Bildern und Deutungsangeboten

Alles geht pflichtgemäß den Bach runter, Polonius (souverän: Karin Neuhäuser) voran, nur ausgerechnet Ophelia (Marie Jung), deren Entscheidung für Hamlet offensichtlich ein „oh, failure!“ war, erschießt sich statt zu ertrinken und schippt sich ihr eigenes Grab.

Es ist ein begeistertes und immer wieder begeisterndes Spiel mit Bildern und Deutungsangeboten, das Steckel und ihr tolles Ensemble hier anbieten, und eines, auf dem die Ebenen sich munter mischen. Die Widersprüche und Verwirrungen stecken im Stück, so hemmungslos allerdings sah man sie selten vor sich ausgebreitet, die Inszenierung in der Inszenierung in der Inszenierung. Wo genau in diesem Dickicht er sich nun befindet, da soll sich König Claudius in seiner Loge, aber wohl auch der tatsächliche Premierenbesucher nur nicht zu sicher fühlen. Die Charaktere zweifeln schließlich selbst und kündigen die Verabredung: „Ich spiele nicht mehr mit!“ Wenn das so einfach wäre.

Kreibich ist ein spektakulär zerrissener Hamlet

Kreibich, der sich mit Wucht und hohem körperlichen Einsatz in diese Rolle wirft, in dieses Sein oder eben doch Nicht-Sein, ist ein spektakulär zerrissener Hamlet, der alle Gewissheiten (und sich selbst) schonungslos auf den Kopf stellt, im wahrsten Sinn: mit Haut und zu Berge stehendem Haar.

„Hamlet erscheint manchmal als eine wirkliche Person, die sich in ein Theaterstück verirrt hat, und weil sie nicht mehr herauskann, gezwungen ist mitzuspielen“, wird im Programmheft der US-Literaturwissenschaftler Harold Bloom zitiert. Womit zugleich die Stärke als auch die Schwäche des Abends beschrieben wären. Letztere vor allem im zweiten Teil, wenn die Hochtourigkeit einerseits Wahrhaftigkeit erreicht, bisweilen jedoch ins Deklamieren kippt. Die Pause (aus der manche nicht zurückkehren) der Dreieinhalb-Stunden-Vorstellung wirkt zu spät gesetzt, das Energielevel sinkt, die schwangere Dominique Dillon de Byington liefert zwar immer wieder schöne, aber auch etwas in die Bedeutungsschwere mäandernde Gesangsstrecken.

Der Rest? Ist Stille, behauptet Hamlet in der Shakespeare-Übersetzung von Jette Steckels Vater Frank-Patrick Steckel. Stimmt aber noch nicht. Erst einmal ist da Kampf, verbissener Kampf.

Ja, und der Rest nun? Ist Norwegisch! Und starker Applaus. Und dann, für manchen der Erschöpften, auch schon wieder Sektbedarf.

„Hamlet“, u.a. wieder am 28.1., 19.00; 1.2., 18.30; 7.2., 19.30; am Thalia Theater (Alstertor), U/S Jungfernstieg, Karten unter T. 328 14-444