Hamburg. Schwärze. Leere. Schon der allererste Blick auf die Bühne verrät, worum es an diesem Abend gehen wird. Das Äußere beschreibt das Innere. Und welch ein gewaltiger Raum, den es hier zu füllen gilt! Die pure Schauspielhausbühne, ein starkes, durchaus beeindruckendes Bild, immer wieder. Und wie verloren wirkt darin der Mensch, Ivanov Nikolaj Alekseevič, den dieses fordernde Dunkel von allen Seiten umfängt. Der genau so ein Leben hat. Einst verheißungsvoll, theoretisch jedenfalls, und zugleich unendlich lähmend.

Karin Beier hat sich für ihre Inszenierung des Tschechow-Klassikers „Ivanov“ gegen eine gebaute Kulisse entschieden, nur ein paar Scheinwerfer stehen am Rand dieser Ödnis. Denn eine Ödnis, das ist der Ort ganz zweifelsfrei, in dem Ivanov mit seiner sterbenskranken Frau, dem Gutsverwalter und einem anstrengenden alten Onkel mit Grafentitel lebt. Einen Arzt noch gibt es, der sich um die Frau kümmert, ein paar Nachbarn, und wenn man zusammen kommt, um in Endlosschleife die immergleichen lächerlichen Gespräche zu führen, wird hausgemachtes Stachelbeerkompott bis zum Abwinken serviert, aus enormen Einweckgläsern. Der Gedanke, es gehe hier nun ans Eingemachte, liegt nahe. Bloß erfreut sich das klebrige Zeug leider keiner großen Beliebtheit.

Ivanov plagt nicht nur Langweile – sondern substanzieller Weltekel

„Es ist nicht auszuhalten“, klagt Ivanov und man begreift seinen Ennui sofort, es ist ja nicht nur Langeweile, es ist ein substanzieller Weltekel, „wirklich, es ist nicht auszuhalten!“ So viel Weite auf der Bühne, so viel Enge in den Figuren.

Devid Striesow, der am Schauspielhaus zuletzt in „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ gefeiert wurde, spielt diesen Mann aus einer existenziellen Fassungslosigkeit heraus. Als würde ihm die Luft knapp, als schnüre ihm etwas den Brustkorb ein, beschreibt er alle Anzeichen eines Burn-outs, einer Depression vermutlich sogar: Tinnitus, Kopfschmerz, Schlaflosigkeit, Isolation, Ermüdung, Kälte. „Zu viele Menschen, zu viele Worte, das alles macht mich krank.“

Nicht nur ihn. Seine Frau Anna, die früher Sarah hieß – ihren jüdischen Glauben aber hat sie ebenso abgelegt wie den Namen und die Beziehung zum Elternhaus –, leidet an der Schwindsucht. Tuberkulose, auch wenn Graf Šabelskij (fabelhaft übergriffig: Ernst Stötzner) die Diagnose als Unsinn abtut. Obwohl Anna die einzige tatsächlich dem Tode Geweihte ist, spielt Angelika Richter sie ohne Verzweiflung, immer ist da eine Lebenslust zu spüren, eine Leichtigkeit, die der farbenfrohe Flattermantel, die knallrote Hose, das offene Haar noch unterstreichen. Ein eingesperrter Schmetterling, der immer mehr verblasst.

Die entsetzliche Belanglosigkeit des Smalltalks

Dass sich der Arzt in sie verknallt, erscheint jedenfalls folgerichtig. Retten kann er sie nicht. Auch wenn sich Samuel Weiss als hilfloser Doktor, der die Zusammenhänge und die allgemeine „geistige Bequemlichkeit“ klarsichtig erkennt und ebenso deutlich benennt, in Rage spielt: „Ohne Moral kann doch eine Gesellschaft gar nicht funktionieren!“ In einem wütenden Monolog spricht er das Publikum von der Rampe aus direkt an. Kann schon sein, dass bei dieser Strafpredigt der eine oder andere im Parkett ertappt auf dem Gestühl herumrutscht.

Klar, das alles hat natürlich auch etwas mit uns zu tun. Die Apathie, die Trägheit, dieses Geschehen-Lassen aus Unwillen oder Unkenntnis oder Unvermögen, das ist ja keineswegs auf das ausgehende 19. Jahrhundert beschränkt. Die entsetzliche Belanglosigkeit des Smalltalks auf dem Geburtstag der Gutsbesitzertochter Saša ist da nur ein Symptom, nichts ist wirklich relevant oder wenigstens: interessant. „Boooring“, raunt Eva Maria Nikolaus folgerichtig einen Song der Pierces, während die übrigen Partygäste lässige Gleichgültigkeit zelebrieren. Leben „wie unter Schonbezügen“, nichts dringt durch.

Wobei die Männer hier eindeutig die größeren Waschlappen sind. Ivanov ohnehin, den Striesow ausgesprochen präzise spielt. Etwas mehr Entwicklung hätte man seinem Charakter vielleicht gewünscht, die Fallhöhe ist zu Beginn schon so hoch wie im Verlauf – er füllt sie allerdings so glaubhaft wie glänzend.

Ensemble füllt die Ausmaße der Bühne durch die Kraft der Darstellung

Das genaue psychologische Spiel, schonungslos und pointiert, ist ohnehin die große Qualität dieser Inszenierung. Wer Schauspielertheater auf höchstem Niveau sehen möchte, der ist bei diesem „Ivanov“ richtig. Wer sich darüber hinaus mehr Überbau gewünscht hätte, den macht die Drei-Stunden-Portion womöglich trotzdem nicht ganz satt.

Man ahnt jedoch, welch ein Vertrauen die Regisseurin bei ihren Spielern genießen muss. Nur solch ein exzellentes Ensemble ist überhaupt in der Lage, die Ausmaße der Bühne allein durch die Kraft der Darstellung zu füllen (unterstützt durch die Live-Musik von Vlatko Kucan an Saxophon und Klarinette). Und natürlich ist es eine Kunst, die Langeweile so zu spielen, dass sie beim Zusehen eben nicht langweilt. Als „Comic Relief“ verschaffen Bastian Reiber (als Verwalter eine Art verschlagener Stromberg-Wiedergänger), Michael Wittenborn (brillant als wurschtiger Nachbar unter der Fuchtel seiner Frau), und Lina Beckmann (linkisch, wuchtig und immer zielsicher auf der Schwelle zwischen Komik und Tragik) dem Zuschauer die Erleichterung des Lachens.

Und während Eva Mattes für ein Gastspiel als geiziger Hausdrachen ans Schauspielhaus zurückkehrt, ist Aenne Schwarz als Saša das heimliche Kraftzentrum des Abends. Die Jugend nämlich hat es begriffen: „Ich glaube, wir müssen ganz anders leben, ganz anders.“ Allein, es wird nichts daraus. Stillstand durch Überforderung. Wen das nicht an die Gegenwart erinnert.

