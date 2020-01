Hamburg. Ein Fluch schien auf der aktuellen Premiere des Ernst Deutsch Theaters zu liegen. Nach dem kurzfristigen Stückwechsel und gleich zwei Besetzungsänderungen, waren die Erwartungen wohl eher heruntergedimmt bei der Premiere von Andrew Bovells „Dinge, die ich sicher weiß“ in der Regie von Adelheid Müther. Aber Katastrophen setzen mitunter Energien frei. Schweißen ein Ensemble zusammen. Und plötzlich entsteht etwas Überraschendes, Großes daraus. Ein echtes Theaterglück.

Das wichtigste ist zunächst einmal ein gutes Stück. „Dinge, die ich sicher weiß“ erweist sich da als Glücksgriff. Präzise geschrieben, voller überraschender Wendungen und mit süffisantem Witz. Da ist nichts abgegriffen oder abgenudelt. Komik und Ernst liegen dicht beieinander. Kathrin Keglers Bühne mit vier deckenhohen Steinwänden wirkt vor dem Hintergrundbild einer idyllisch von Grün umrankten weichgezeichneten Schaukel wie ein aufgerissenes, barockes Denkmal. Gehuldigt wird hier der Keimzelle der Gesellschaft: Der Familie.

Familiengeheimnisse im Ernst Deutsch Theater

Seit Tolstois „Anna Karenina“ wissen wir, dass alle glücklichen Familien einander gleichen und jede unglückliche auf ihre eigene Weise unglücklich ist. Hier liegt ein besonders lebhaftes Exemplar unter dem Brennglas der Regisseurin. Die jüngste Tochter Rosie (Ruth Marie Kröger) kommt überraschend früh von einer Europareise zurück. Die Freude ist groß bei dem teddybärigen, gutmütigen Vater Bob (Christoph Tomanek) und der löwenhaften Mutter Fran (Maria Hartmann).

Heiter werden die übrigen drei erwachsenen Kinder zusammengetrommelt. Aber sogleich kommt die Frage auf: „Was ist passiert?“. Die von Rosie erst geleugnete enttäuschte Liebe stellt sich natürlich doch als wahr heraus. In ihrer Verzweiflung setzt sie insgeheim eine Liste der Dinge auf, von denen sie sicher weiß, dass sie wahr sind. Sie ist kurz. Aber dass im Elternhaus noch alles so sein würde, wie sie es verlassen hat, zählt zu den wenigen Sicherheiten seit der Kindheit. „Und ich weiß, dass ich nach Hause fahren muss.“

Die Familie passt schon früh in die Kategorie „Sie küssten und sie schlugen sich“. Hier trägt ein jeder das Herz auf der Zunge. Gleichzeitig ist auch jeder erbitterter Hüter seiner Geheimnisse. Auf den ersten Blick sind da all die Segnungen, die Familie ausmachen: Liebe, Zusammenhalt, Gewissheit. Und dann ist da eben auch all das Unausgesprochene: Enttäuschung, Verzicht, Verleugnung.

Eltern ringen um Zusammenhalt, die Kinder ums Loslassen

Tochter Pip (Nina Petri) ist unglücklich in ihrer Ehe und lässt die beiden gemeinsamen Kinder beim Ehemann zurück, um für eine berufliche Chance nach Kanada aufzubrechen. Im Gepäck hat sie eine Vorwurfsarie ihrer Mutter. Mark (stark gespielt von Rune Jürgensen) wird von der Mutter insgeheim für homosexuell gehalten. Und es zeigt sich, dass eine Vorahnung von der Realität noch übertroffen werden kann, was zu mancherlei familiären Verwerfungen führt. Ben (Maximilian von Mühlen) ist einem uferlosen Materialismus verfallen – und wohl auch einigen chemischen Substanzen. Das geht eines Tages richtig schief.

Die Eltern ringen um Zusammenhalt, die Kinder ums Loslassen. Alle gemeinsam um irgendeine Balance dazwischen. Im Zentrum des Geschehens steht eine absolut brillante Maria Hartmann als Familienoberhaupt Fran. Sie ist das Gegenteil einer Glucke, wirkt mitunter knallhart, beinahe empathielos. „Es ist die Aufgabe einer Mutter, ihre Kinder zum Weinen zu bringen. Wie, bleibt ihr überlassen“, sagt sie zu Rosie, die um der Tränen willen dauernd Zwiebeln schneiden muss. „Warum?“, fragt Rosie. „Damit sie kennen, was Schmerz ist.“ Das wirkt auf den ersten Blick lieblos, und doch hält Fran mit einer Unbedingtheit diesen Familien-Laden zusammen.

Theaterabend keine Verlegenheitslösung, sondern absoluter Glücksfall

Adelheid Müther setzt in ihrer Inszenierung auf kluge Zurückhaltung und Einfachheit. Mehr als die monumentalen Wände – die äußeren tragen tiefe Risse – einen antiken Tisch und ein paar Stühle braucht es nicht. Alles andere entwickelt sie aus dem Spiel heraus. Und die Schauspielerinnen und Schauspieler geben wirklich alles und wirken dabei doch überaus glaubhaft. Sie halten die Spannung energetisch gekonnt über zweieinhalb kurzweilige, atemlose Stunden. Die rasanten Wortduelle provozieren etliche Lacher.

Nach der Pause tanzen Bob und Fran in eine mondhelle Nacht. Der Fokus schwenkt auf die jahrzehntelange Ehe, in der auch nicht immer alles zum Besten steht. „Hast Du Krebs?“, fragt Fran Bob nach einem überraschenden Kuss, der ihre Angst vor seinem Alter und zunehmender Schwäche kaum verleugnet. Er flüchtet sich weiter in die Gartenarbeit, die zu seinem Lebensinhalt geworden ist, die Kinder halten Monologe an der Rampe. Das Nest wirkt verlassen, die Leere ist beklemmend spürbar. Doch Tempo und Dramaturgie sind weiterhin absolut stimmig. Und noch immer wird man nicht müde, diesem fragilen Beziehungskonstrukt bei all dem munteren Lieben und Leiden zuzuschauen. Am Ende ist es ein dramatisches Ereignis von außen, das zu einer weiteren Bewährungsprobe wird.

Verdienter Applaus für eine erstaunliche Leistung – trotz der schwierigen Entstehungsgeschichte. Dieser Theaterabend ist keine Verlegenheitslösung, sondern ein absoluter Glücksfall. Unbedingt sehenswert.

„Dinge, die ich sicher weiß“ Vorstellungen bis 16.2., Ernst Deutsch Theater, Friedrich-Schütter-Platz 1, Karten unter T. 22 70 14 20; www.ernst-deutsch-theater.de