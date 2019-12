Hamburg. Ein süßer Empfang, in doppelter Hinsicht: drei junge Mädchen – Töchter von Musikerinnen, eine zauberhafter als die nächste – erwarteten die Besucher der Laeiszhalle am Einlass und beschenkten sie mit kleinen Talern aus Schokolade. „Frohe Weihnachten“ wünschte die Hamburger Camerata da mit einem niedlichen Aufkleber.

Es sollte für längere Zeit der letzte Hinweis auf den jahreszeitlichen Anlass des Konzerts bleiben. Die vorweihnachtliche wurde nämlich zur romantischen Stimmung umdefiniert, das sonst übliche Festtagsrepertoire von Corelli und Co durch weitgehend winterfreie Musik des 19. Jahrhunderts ersetzt.

Stadtfeld widmete sich im Weihnachtskonzert Chopin

Die erste Programmhälfte präsentierte die Camerata gemeinsam mit ihrem prominenten Residenzkünstler: Martin Stadtfeld, jenem zu Beginn des Jahrtausends vielleicht eine Spur zu hoch gehypten Pianisten, der sich damals zunächst vor allem mit Bach profiliert hatte und jetzt, im romantischen Weihnachtskonzert, Chopin widmete.

Mit leichtem, luzidem Klang tupfte Stadtfeld Chopins erstes Klavierkonzert in die Tasten, für das man sich allerdings einen etwas volleren Ton gewünscht hätte. Obwohl die Hamburger Camerata – geführt vom Konzertmeister Gustav Frielinghaus – in einer schlanken Zwanziger-Besetzung antrat und die abgespeckte Streichorchesterfassung spielte, kam der Solist nicht immer so mühelos durch, wie es eigentlich der Fall sein sollte. Und in den leisen Passagen wirkte manches ein bisschen vernuschelt.

Hamburger Camerata mit nicht ganz einheitlichen Klang

Im zweiten Satz, einer von gedämpften Streichern begleiteten Romanze, gelangen Stadtfeld einige wirklich innige Momente. Da war Chopins Zauber stellenweise zu spüren. Insgesamt blieb die Interpretation trotzdem weitgehend blass und reichte selten an die Poesie heran, wie sie etwa Stadtfelds Kollege Rafal Blechacz im April mit seinem Chopin-Spiel in der Elbphilharmonie verströmt hatte.

Dass sich der verträumte Charme und die melancholische Eleganz der Musik nur zu Teilen entfalten konnten, lag aber auch am nicht ganz einheitlichen Klang der Camerata.

Mit flexiblen Tempi belebte die Camerata Tschaikowskys Szenen

Das geht noch homogener: Dieser Eindruck verfestigte sich nach der Pause, in der Streichorchesterfassung von Tschaikowskys „Die Jahreszeiten“. Auch da fand das Ensemble, das im Stehen strich, keine ganz runde Mischung, zeichnete aber die kleinen Charakterbilder des zwölfsätzigen Stücks für jeden Monat plastisch nach: die lauschige Januar-Stimmung „Am Kamin“ – die beim Publikum einen kollektiven Hustenanfall auslöste –, das schmissige „Jagdlied“ im September-Satz oder die „Barcarole“ im Juni, in der Konzertmeister Gustav Frielinghaus die Hörer mit solistischem Glanz becircte und, wie in anderen Sätzen auch, einen intimen Dialog mit dem Cello anstimmte.

Mit feinen Farbnuancen bis ins Pianissimo und flexiblen Tempi belebte die Hamburger Camerata Tschaikowskys lauschige Szenen. Auch im letzten Satz, dem Dezember, der mit einem Walzer beschwingte Weihnachten feiert – und das Konzert am Ende doch noch an seinen festlichen Bestimmungsort führte.