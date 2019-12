Hamburg. Dunkelrotes Licht erleuchtet die hohen Decken der Kirche. Auf Stühlen zusammengedrängt sitzen Menschen, einen Glühwein in der Hand. Dann kommt er auf die Bühne: Philipp Poisel, mit einer Gitarre in der Hand, räuspert sich leise. „Ich mag es gerne, wenn es so kalt ist“, sagt er und spielt die ersten Töne seines Liedes „Deine Straße“. So fühlt sich Besinnlichkeit an.

Im Rahmen seiner Adventskonzertreihe trat Philipp Poisel, der Meister der deutschsprachigen Pop-Melancholie, am Dienstagabend für seine Hamburger Fans in der Kulturkirche Altona auf. Und sie kamen in Scharen. Die Kirche war so weit ausgelastet, dass die hinten sitzenden Besucher aufstehen mussten, um wenigstens einen Blick auf den Singer/Songwriter erhaschen zu können.

Phänomenale Klangqualität

Was visuell ein Problem darstellte, machte die Akustik wieder wett. Die phänomenale Klangqualität und der Hall setzte Poisels sanfte und fragile Stimme hervorragend in Szene. Gemeinsam mit dem Sänger Florian Ostertag spielte er dazu wahlweise Gitarre oder Klavier. Einmal setzte sich Poisel auch ans Schlagzeug, was er mit einem lapidaren „Dafür hat heute bestimmt keiner Geld ausgegeben“ kommentierte. Mehr In­strumente braucht es nicht. Der Fokus seiner Musik liegt auf den Texten. Philipp Poisel erzählt mit seinen Liedern Geschichten, die Fans mögen seinen Mut zur Verletzlichkeit.

So ist es fast ehrfürchtig still, als der Stuttgarter persönliche Stücke wie „Mit jedem deiner Fehler“ oder „Mein Amerika“ spielt. Bei „Ich will nur“ fordert Poisel dann das Publikum auf, mitzusingen. Erst zögerlich, dann immer lauter stimmen die Zuhörer ein. Ein schöner Moment. Von da an ist die Stimmung gelöst, mehr Menschen stehen auf und bewegen sich zur Musik.

Als Poisel daraufhin das tieftraurige „Eiserner Steg“ singt, begleitet ihn ein ganzer Chor. Nur knapp eine Stunde nach Beginn des Konzertes verlässt Poisel die Bühne. Vorerst. Und als er unter lautem Geklatsche wieder vor das Publikum tritt, hat er eine Überraschung dabei: Die Gitarre, das Schlagzeug und der Mikrofonständer sind mit Lichterketten behangen.

Poisel gab noch sechs Zugaben

In dieser nun restlos weihnachtlichen Stimmung gibt Poisel noch sechs Zugaben, darunter „Wie soll ein Mensch das ertragen?“, sein wohl bekanntestes Lied mit der schönen Zeile „Stell dich vor meine Mitte / Leg dich in jede Figur / Werf dich in jeden meiner Schritte“. Poisel ist Poet, ganz klar.

Das tanzbare Stück „Als gäb’s kein Morgen mehr“ bildet den Abschluss des Abends. Zu den Zeilen „Ich hab getanzt, ich hab geweint, ich hab geschrien vor Glück / Hol der Teufel meine Seele, ich will zu dir zurück“ stehen alle Zuschauer in den Reihen, klatschen und singen mit. Mit der umgeschriebenen Zeile „Damals in Hamburg“ geht Philipp Poisel von der Bühne. Ein Adventskonzert wurde zum Gospel-Gottesdienst.