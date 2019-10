Hamburg. „Bam Bam“ heißt nicht nur das neue Album des Berliner Dancehall-Zehners Seeed, „Bam Bam“ beschreibt auch das Hämmern der Konzertkartenkäufer gegen die Schaltertüren oder auf den "Aktualisieren"-Button bei Vorverkaufsstart: Seit einem halben Jahr sind die Auftritte am Sonntag und Montag in der Sporthalle Hamburg mit jeweils 7000 Fans ausverkauft.

Ein nachgeschobenes drittes Konzert am 23. November in der Barclaycard Arena ist auch schon voll, da werden 12.000 erwartet. Offensichtlich wurde die Band sieben Jahre nach dem letzten Album und ebenso langen sieben Jahren nach dem letzten Konzert in Hamburg sehr, sehr doll vermisst.

Seeed: Frontmann Demba Nabé wird vermisst

Einer muss leider vermisst bleiben auf „Bam Bam“ und in der Sporthalle: Demba Nabé, neben Pierre Baigorry und Frank A. Dellé einer der drei Frontmänner und Antreiber des Ensembles, starb im Mai 2018 mitten in den Vorbereitungen des Comebacks zum 20. Bandgeburtstag im Alter von 46 Jahren. Was tun? Seeed entschied sich für das Weitermachen: „Die Sonne kommt, es geht von vorne los. Einfach so“, wie es in der Sporthalle beim ersten Song „Ticket“ heißt.

„Ticket“ ist die Eintrittskarte für 100 Minuten im wogenden Weizenfeld des rappelvollen Saals zu ganz dicken Beats, Gewusel auf der Bühne und davor, neuen Songs wie „Lass sie gehn“, „Lass das Licht an“ und „G€LD“ sowie Hits Marke „Augenbling“, „Waterpumpee“ und „Ding“.

Peter Fox sang "Schwarz zu Blau"

Auch Pierre Baigorrys kurze, aber extrem erfolgreiche Solokarriere 2008 und 2009 als Peter Fox wird mit „Schwarz zu Blau“, „Schüttel deinen Speck“ und „Alles neu“ nicht vergessen. Es fällt allerdings auf, dass die neuen Lieder und viele Remixe überwiegend für erhöhten Betrieb an den Getränkeständen und auf den Toiletten sorgen. „Ihr feiert doch mit Astra und Hafenwasser“, weiß Baigorry. Und was reinkommt, muss wohl raus.

Die Sporthalle macht ihren Namen tatsächlich selten alle Ehre, es wird nicht so viel gehüpft wie gesprungen im Vergleich mit früheren Konzerten: „Hamburg, ihr müsst mehr mitmachen, zumindest ein bisschen!“. Nach den Zugaben „Immer bei dir“, „Dickes B“ und „Aufstehn!“ fühlt man sich trotzdem wie nach 100 Minuten Zirkeltraining. Mit Medizinbällen unter dem Arm. In den Fettanzügen, die Baigorry und Dellé im „G€LD“-Video getragen haben. Man wird halt nicht jünger.