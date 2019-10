Hamburg. Einfache Ideen sind ja oft die Besten. Vor sechs Jahren ging im St. Pauli Theater der erste Heaven Can Wait Chor an den Start. Das Konzept: Evergreens gesungen von über 30 gecasteten Senioren über 70 Jahre. Es wurde ein Dauerbrenner. Jetzt hat der musikalische Leiter Jan Christoph Scheibe die Schraube noch etwas weiter angezogen. Für das neue Programm „Still Alive“ stehen 36 Sängerinnen und Sänger auf der Bühne, die gemeinsam über 2000 Lebensjahre vereinen. Viele von ihnen sind seit dem ersten Programm sechs Jahre älter geworden, dafür sind die neuen Songs extrem frisch: keiner ist jünger als sechs Jahre. Und das meiste davon ist: Hip Hop.

Heaven Can Wait Chor ist stimmlich auf der Höhe

Ausgerechnet. Von den anfänglichen Berührungsängsten mit den textintensiven Reimen und dumpfen Rhythmen ist bei der Premiere jedoch keine Spur. Mit „So ne Musik“ der Hamburger Band Deichkind geht es derbe los. Die Herrschaften sehen toll aus. In allen Schattierungen von Rot bis Rosa, mit viel Spitze und Glitzer. Dieser Chor ist die Antithese zum Senioren-Beige.

Und die Damen und Herren präsentieren sich auch stimmlich absolut auf der Höhe. Mit „Bring den Vorschlaghammer mit“ von Element of Crime macht das Ausmisten der eigenen vier Wände so richtig Spaß. Dann geht es mit Cro „Einmal um die Welt“. Und von Marteria erklingt der Ohrwurm „Kids“. Außerdem Hits von Fettes Brot, Fanta Vier feat. Clueso und Asaf Avidan & The Mojo. Das Gros der Auswahl überzeugt. In den Arrangements von Scheibe und der vierköpfigen Band gelingen sogar Songs wie „Wovon sollen wir träumen“ von Frida Gold. Und es ist einfach mitreißend, wenn die Sängerinnen und Sänger mit Elan Zeilen wie „Wir lassen uns treiben in den Clubs der Stadt“ präsentieren.

Kurze Videoeinspielungen über Träume, Liebe, Glück

Als eine Sängerin „Je ne Parle Pas Français“ von Namika als Solo anstimmt, kontert der Männerchor sehr hübsch mit dem Bläck Fööss-Hit „Frankreich, Frankreich“, der von Claudette, Jeanette, einem Baguette und einer Cigarette handelt. Der ist natürlich älter als sechs Jahre, aber noch immer oh lala.

Sehr schön auch die kurzen Videoeinspielungen, in denen die Chormitglieder Auskunft geben über Träume, Liebe, Glück. Und von der versammelten Lebensweisheit kann man in Zeiten des inhumanen Jugendwahns nicht genug profitieren. „Es gibt keine Prinzen“, sagt eine Dame lächelnd. „Meine beste Zeit hat gerade begonnen“, findet ein Herr. Und wer diesen Chor erlebt hat, glaubt ihm sofort. (asti)

