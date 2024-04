Los Angeles. Sechsmal war Amy Adams schon für einen Oscar nominiert, aber immer leer ausgegangen. In dem Drama „At the Sea“ soll der Hollywood-Star nun die Hauptrolle spielen. Regie führt der Ungar Mundruczó.

Hollywood-Star Amy Adams (49, „Hillbilly Elegy“) will für den ungarischen Regisseur Kornél Mundruczó vor die Kamera treten. Die Schauspielerin soll die Hauptrolle in dem geplanten Drama „At the Sea“ übernehmen, wie die US-Branchenportale „Hollywood Reporter“ und „Deadline.com“ berichteten.

Der Film dreht sich um eine Frau namens Laura, die nach einer langen Rehabilitation in das Strandhaus ihrer Familie zurückkehrt. Dort muss sich die ehemalige Karriere-Frau an ein neues, schlichteres Leben gewöhnen. Die Dreharbeiten sollen im Juni in Boston (US-Bundesstaat Massachusetts) beginnen.

Adams ist durch Auftritte in Komödien (Verwünscht“, „Julie & Julia“) und durch Dramen („The Fighter“, „The Master“, „American Hustle“) bekannt. Sechsmal war der Hollywood-Star für einen Oscar nominiert, zuletzt als Nebendarstellerin in der Politsatire „Vice – Der zweite Mann“ (2019), aber bisher immer leer ausgegangen.

Mundruczó (49) und seine Ehefrau, die ungarische Drehbuchautorin Kata Wéber, hatten als Regisseur und Autorin 2020 gemeinsam das Drama „Pieces of a Woman“ auf die Leinwand gebracht. Die Britin Vanessa Kirby spielt darin eine Frau, die ihr Kind Momente nach der Geburt verliert. Für ihre Rolle wurde Kirby beim Filmfest in Venedig zur besten Schauspielerin gekürt und für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. Wéber liefert nun auch das Skript für „At the Sea“.

