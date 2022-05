"Mission: Impossible 7"-Trailer mit waghalsigen Stunts

Los Angeles. Gut ein Jahr vor dem geplanten Kinostart ist der erste Trailer für den Action-Film "Mission: Impossible 7 - Dead Reckoning Part 1" im Netz.

Das Hollywood-Studio Paramount Pictures veröffentlichte das gut zweiminütige Video, gespickt mit waghalsigen Stunts. Innerhalb weniger Stunden wurde der Trailer mehrere Millionen Mal angeklickt. Der siebte Teil der "Mission: Impossible"-Reihe von Regisseur Christopher McQuarrie mit Tom Cruise als Agent Ethan Hunt soll im Juli 2023 in die Kinos kommen.

Cruise hatte Ende April bei der Film-Fachmesse CinemaCon in Las Vegas per Videobotschaft von Dreharbeiten in Südafrika Szenen aus dem Film vorgestellt. In dem Trailer ist der für seine eigenen Stunts bekannte Schauspieler nun in packenden Action-Szenen zu sehen. Mit einem Motorrad rast er auf einen Abgrund zu, er reitet durch Wüsten, rennt um sein Leben und begibt sich auf halsbrecherische Auto-Verfolgungsjagden durch Italien. Auch Co-Stars wie Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby und Henry Czerny sind zu sehen.

Cruise feiert derzeit seine Rückkehr mit dem Action-Film "Top Gun: Maverick" in der Rolle des früheren Kampfpiloten Pete "Maverick" Mitchell. Der Hollywood-Star stellte die Fortsetzung des Blockbusters "Top Gun" (1986) vorige Woche bei den Filmfestspielen in Cannes vor.

© dpa-infocom, dpa:220524-99-405623/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kino