2000 Komparsen für "Manta Manta 2" gesucht

Til Schweiger (r) und Stefan Gabelhoff tunen einen Manta in einer Szene aus der Komödie "Manta, Manta" aus dem Jahr 1991.

Eine Fortsetzung der Kult-Komödie "Manta, Manta" steht bevor. Für den Streifen werden in NRW bereits Komparsen gesucht. Willkommen sind etwa Menschen, die nicht so sehr an ihrem Haupthaar hängen.