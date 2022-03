Kinos in Hamburg sammeln für Menschen in der Ukraine – mit „Klitschko“

Spenden Hamburg Kinos sammeln für Menschen in der Ukraine – mit „Klitschko“

Vitali (l.) und Wladimir Klitschko bei der Filmpremiere von "Klitschko" 2011 in Berlin.

Am 20. März zeigen 450 Kinos die Dokumentation „Klitschko“. Diese Kinos in Hamburg nehmen an der Aktion teil.