"Resistance" zeigt unbekannten Marcel Marceau

Berlin. In "Resistance - Widerstand" wagt sich Jesse Eisenberg wieder einmal an einen Charakter nach einem realen Vorbild. Er spielt Marcel Mangel - bekannt als Marcel Marceau, der 2007 gestorbene vielleicht berühmteste Pantomime der Welt.

Von dessen späterem Ruhm ist zu Beginn des rund zweistündigen Dramas aber nicht viel zu spüren. Noch ohne Künstlernamen widersetzt sich der junge Marcel da dem Wunsch seines jüdischen Vaters, die Familienmetzgerei zu übernehmen. Stattdessen bewundert er Charlie Chaplin und will es selbst als Künstler schaffen. Er schließt sich dem französischen Widerstand gegen die Nazis an. Die Gruppe plant, Hunderten jüdischen Waisenkindern bei der Flucht in die Schweiz zu helfen - Marcels Kunst und Humor erweisen sich dabei als unverzichtbar.

Resistance - Widerstand, Frankreich/USA/Deutschland/Großbritannien 2020, 122 Min., FSK ab 12, von Jonathan Jakubowicz, mit Jesse Eisenberg, Cléménce Poésy, Matthias Schweighöfer, Ed Harris

