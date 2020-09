Vater-Tochter-Komödie "On the Rocks" von Sofia Coppola: Bill Murray wird zum Dandy

Vor 17 Jahren wurden Bill Murray und Sofia Coppola für "Lost in Translation" gefeiert. Nun kehren der Hollywood-Komiker und die Regisseurin mit "On the Rocks" zurück. In der Vater-Tochter-Komödie ist er so charmant wie noch nie.