Berlin. Oscar-Preisträger Roberto Benigni sieht in den Abenteuern von Pinocchio weit mehr als eine Geschichte allein für Kinder. "Es ist für mich ein grundlegend wichtiges Buch", sagte der 67-jährige Italiener bei der Vorstellung des Films am Sonntag auf der Berlinale. "Es ist auch ein Buch für Erwachsene, es ist ein großer Roman."

Benigni ("Das Leben ist schön") spielt darin Geppetto, den Erbauer und die Vaterfigur der kleinen Holzpuppe. Regie führte Matteo Garrone ("Dogman", "Gomorrha"). Der Film läuft in der Sparte Special Gala und sollte am Sonntagnachmittag im Berlinale-Palast gezeigt werden.

Benigni sagte, er sei wohl der einzige Schauspieler auf der Welt, der sowohl Pinocchio als auch Geppetto gespielt habe. "Es ist wirklich ein Wunder", betonte er und spielte auf seine 2002er Verfilmung von "Pinocchio" an, bei der er Regie geführt und die Hauptrolle gespielt hatte.

Schwung kam in die Pressekonferenz auch durch den jungen Pinocchio-Darsteller Federico Ielapi, der neben Weltstar Benigni saß und selbstbewusst Fragen beantwortete. So sagte er rückblickend über sein Alter Ego: Auch wenn er immer wieder frech gewesen sei - "am Ende ist Pinocchio ein gutes Kind".