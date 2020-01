Berlin. Vierundsiebzig Jahre alt wird Udo Lindenberg diesen Mai, der vielleicht bekannteste und sicher einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Rocksänger.

In diesem Film aber geht es um den jungen Udo, der sich früh, noch als kleiner Junge, an einem Kinderschlagzeug versucht, später vor US-Soldaten trommelt und sich in Hamburg erste Meriten als angehender Popstar verdient. Hermine Huntgeburth ("Bibi Blocksberg") erzählt mit großer Liebe zum Detail von der Entstehung eines Rock-Mythos, von der Etablierung eines Gesamtkunstwerks namens Udo Lindenberg. Verkörpert wird dieser im Film von Jan Bülow, einem jungen Theater- und Kinoschauspieler (Jahrgang 1996, Netflix-Serie "Dogs of Berlin").

Lindenberg! Mach dein Ding, Deutschland 2019, 135 Min., FSK ab 12, von Hermine Huntgeburth, mit Jan Bülow, Detlev Buck, Max von der Groeben, https://www.lindenberg-film.de