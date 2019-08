Köln/Hamburg. Es sind nur kleine Sequenzen, aber sie vermitteln eine erste Vorstellung davon, wie das große Ganze einmal aussehen wird: Auf der Kölner Filmmesse wurde jetzt der offizielle Trailer des Kinofilms "Lindenberg! Mach Dein Ding" vorgestellt. Darin schlüpft Jan Bülow (23) in die Rolle des jugendlichen Panikrockers. Man ahnt: Es geht neben Rock 'n' Roll auch um Sex und Drogen. Und wer Hamburg liebt, dürfte nicht enttäuscht werden: Allein im Trailer sind Große Freiheit, St. Pauli-Elbtunnel, Hotel Atlantic und die heutige Laeiszhalle als Kulisse zu sehen.

Der Film der Hamburger Regisseurin Hermine Huntgeburth ("Die weiße Massai") schlägt einen Bogen von den Jugendjahren des kleinen Udo in Gronau (Westfalen) bis zum erstem großem Auftritt in der Hamburger Musikhalle im November 1973, die heute als sein Durchbruch gilt. Seinen Weg ins Rampenlicht hat Lindenberg (73) selbst in "Niemals dran gezweifelt" erzählt, dem offiziellen Titelsong zum Kinofilm.

In weiteren Rollen sind Detlev Buck, Max von der Groeben, Charly Hübner, Julia Jentsch, Martin Brambach, Ruby O. Fee, Christoph Letkowski, Ella Rumpf, Jeanette Hain und Saskia Rosendahl zu sehen. Gedreht wurde seit Oktober in Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und in Marokko. Der Kinostart ist für Anfang 2020 geplant.