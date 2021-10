Das Interesse war groß an dem 700 Jahre alten Gebetsbuch aus dem heutigen Bayern. Nach einem Bieterwettstreit wurde es weit über dem Schätzpreis versteigert.

Rekordpreis Altes Gebetsbuch aus Deutschland in USA versteigert

New York. Ein hebräisches Gebetsbuch, das vor rund 700 Jahren im heutigen Bayern entstand, ist in New York für rund 8,3 Millionen Dollar (etwa 7 Millionen Euro) versteigert worden.

Das sei mehr als je zuvor bei einer Versteigerung für ein hebräisches Manuskript bezahlt worden sei, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Dienstag (Ortszeit) mit.

Zuvor war das "Luzzatto High Holiday Mahzor" - von einer jüdischen Kulturorganisation zum Verkauf angeboten - auf einen Preis zwischen vier und sechs Millionen Dollar geschätzt worden. Mehrere Bieter hätten sich eine minutenlangen Wettstreit um das Gebetsbuch geleistet, hieß es von Sotheby's. Meistbietender wurde schließlich ein US-amerikanischer Sammler, der zunächst anonym bleiben wollte.

© dpa-infocom, dpa:211020-99-663410/2

