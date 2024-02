Berlin. Premiere auf der Berlinale: Die in Hamburg lebende Farahnaz Sharifi zeichnet in „My Stolen Planet“ ein intimes Bild ihrer Heimat Iran.

„Als ob sie uns etwas gestohlen hätten, ein Leben, das wir verdient hätten zu leben“, so befindet Farahnaz Sharifi über ihre Heimat Iran, wo Kunst und Leben von Zensur und durch Unterdrückung geprägt sind. Die Regisseurin wohnt und arbeitet daher in Hamburg, in der Hansestadt vollendete sie ihre jüngste, autobiografische Dokumentation „My Stolen Planet“ (persischer Originaltitel: „Sayyareye dozdide shodeye man“), die am Mittwoch ihre Premiere auf der 74. Berlinale feierte.