„Draussen im Grünen“ in Planten un Blomen mit Lina, Juli und Gregor Meyle

Hip-Hop, Pop, Kinderhits und Literatur: Am 3. August beginnt die Open-Air-Reihe im Musikpavillon in Planten un Blomen.

Hamburg. Aus der Not im Corona-Jahr 2020 geboren, hat sich die Konzertreihe„Draussen im Grünen“ im Musikpavillon in Planten un Blomen mittlerweile fest in Hamburgs Open-Air-Konzertkalender etabliert. Auch dieses Jahr wird unter den Kastanien gespielt, bislang sind 16 Konzerte bestätigt.

Los geht es am 3. August mit der in London lebenden irischen Sängerin und Rapperin Biig Piig, ihr folgen am 4. August die Schweizer Indie-Folk-Band The Gardener & The Tree, am 8. August der Südpfälzer Indie-Pop-Universalkünstler Drangsal alias Max Gruber, am 10. August das Schweizer Stimmkraftpaket Stefanie Heinzmann und am 11. August das beliebte Hamburger Poptrio Tonbandgerät. Am 12. August gastiert Lina Larissa Strahl im Grünen mitten in der Stadt und präsentiert die Songs ihres aktuellen, sehr persönlichen Albums „24/1“.

„Draussen im Grünen“ in Planten un Blomen: Juli spielte bereits im Mai im Gruenspan

Ein Wiedersehen gibt es am 16. August mit: Juli. Die Band aus Gießen um Sängerin Eva Briegel feierte im April mit „Der Sommer ist vorbei“ nach neun Jahren ein Comeback und spielte im Mai bereits im Gruenspan.

Die Band ist jedenfalls heiß, und Briegel versprach für die Show im Abendblatt-Interview „Hits, Hits, Hits. Hitgewitter. Aber auch viel vom neuen Album, wir sind gerade in den Proben und schauen, wie lang wir konditionell durchhalten. Mein heimlicher Wunsch ist, dass wir alles geben und die Leute alles geben.“

Aber es gibt nicht nur Pop im Grünen, sondern auch Programm für Kinder, Klassik-Crossover- und Literaturfans. Am 18. August kommen die Symphomaniacs nach Planten un Blomen, gefolgt von Lichterkinder am 19. August und Jaqueline Scheiber am 22. August. Danach wird es wilder mit den Indie-Schweden Friska Viljor am 24. August und mit Rapper Megaloh am 25. August.

„Draussen im Grünen“: Auch Gregor Meyle singt in Planten un Blomen

Mit Sänger und Songschreiber Gregor Meyle, eigentlich ein Stadtpark-Stammgast, geht es am 26. August auf die Zielgerade, bevor „Dramaqueen“-Autorin Tara-Louise Wittwer (29. August), Angelina Boerger („Kirmes im Kopf“, 31. August) und der Live-Podcast Too Many Tabs (1. September) die Saison ausklingen lassen. Der Herbst ist nämlich, das haben dort Konzerte in den Vorjahren im Oktober gezeigt, so eine Sache unter den rauschenden Kastanien.

„Draussen im Grünen“ Infos, Programm und Karten unter draussenimgruenen.de