Slipknot in Hamburg: Sänger Corey Taylor beim Auftritt in der Barclays Arena. Der Frontmann der US-Metalband aus Des Moines entschuldigte sich für Stimmprobleme, mit denen er laut eigener Aussage seit zwei Wochen kämpft. Zu hören war davon wenig, immer wieder trieb er die 12.000 Fans an.