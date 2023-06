Hans Zimmer muss Konzert in Hamburg absagen! Filmkomponist ist krank

Kürzlich stand Hans Zimmer noch auf der Bühne in Berlin, nun muss er sein Konzert in Hamburg absagen.

Hamburg.

An Pfingsten sollte der bekannte Hans Zimmer in der Barclays Arena auftreten

Daraus wurde jedoch nichts. Der Filmkomponist war erkrankt

Konzert in Hamburg endgültig abgesagt

Er ist einer der erfolgreichsten Filmkomponisten der vergangenen 30 Jahre, hat die Melodien von „Fluch der Karibik“, „Batman Begins“, „Gladiator“ oder „Interstellar“ erschaffen: Hans Zimmer. Um so mehr freuten sich viele Hamburger Fans, den Maestro in der Barclays Arena am Pfingstsonntag einmal live zu erleben. Bereits im März 2022 unterhielt er das Publikum mit einer vielseitigen Show, bei der er zahlreiche Instrumente selber spielte.

Doch nun hat den Komponisten ein ganz anderer Fluch erwischt. „Aufgrund eines akuten Infektes und auf ärztlichen Rat hin“ könne der 65-Jährige leider nicht persönlich bei seinen nächsten Konzerten in Hamburg am 28. und in Krakau am 30. Mai auf der Bühne stehen, teilte der Konzertveranstalter Semmel Concerts mit.

Die beiden Live-Shows sollten daher verschoben werden. Nun hat der Veranstalter das Konzert in Hamburg endgültig abgesagt. Die Tickets können an den Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, an denen sie gekauft wurden. Eventim-Kunden können sich hier über die Rückgabe informieren.

Woran der Komponist genau erkrankt ist, war zunächst unklar. Nur soviel: „Band, Crew und Orchester wünschen Hans Zimmer gute Besserung und eine rasche Genesung“, heißt es in der Mitteilung von Semmel Concerts.

