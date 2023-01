Hamburg: Konzert von russischem Skandal-Sänger abgesagt

Krieg in der Ukraine

Foto: Imago / Russian Look

Das in Hamburg geplante Konzert des Russen Filipp Kirkorow wurde abgesagt.

Der Krieg in der Ukraine führt zu einer Konzertabsage in Hamburg. Was Ticketinhaber beachten müssen.