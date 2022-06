Der Schauspieler ist in Wien gestorben, wie sein Management mitteilt.

München/Wien. Der Schauspieler Ernst Jacobi ist tot. Er starb im Alter von 88 Jahren in Wien, wie sein Management in München am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

© dpa-infocom, dpa:220623-99-772981/2

