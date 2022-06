Die 47. Hamburger Ballett-Tage gehen noch bis zum 3. Juli. Nach der Uraufführung von „Die Unsichtbaren“ im Ernst Deutsch Theater folgt am 19. Juli die Premiere von „The Winter’s Tale“ in der Hamburgischen Staatsoper. Des Weiteren sind „Erste Schritte“ (20.6.), „Die Glasmenagerie“ (22.6.), „Sylvia“ (23.6.), „Dornröschen“ (24.6.), „Hamlet 21“ (25.6.), „Beethoven-Projekt II“ (26.6.) und „Liliom“ (30.6.) zu sehen. Am 28. und 29. Juni gastiert das Polnische Nationalballett mit „The Tempest“. Den traditionellen Abschluss bildet die Nijinsky-Gala (3.7.), bei der unter anderem die ehemalige Bolschoi-Primaballerina Olga Smirnova mit dem Dutch National Ballet gastieren wird. Vorstellungen in der Hamburgischen Staatsoper, Dammtorstraße, Karten unter T. 35 68 68, Menschen unter 30 Jahren (Nachweis erforderlich) können am 2. Juli die Vorstellung von „Ghost Light“ zum Preis von lediglich fünf Euro besuchen.