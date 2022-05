2023 Bruce Springsteen kündigt Tour an – mit Konzert in Hamburg

Bruce Springsteen und seine E Street Band kündigen für 2023 eine Tour durch Europa an – ein Konzert ist auch in Hamburg geplant (Archivband).

Nur drei Auftritte plant der "Boss" in Deutschland. Wann Springsteen in der Hansestadt Halt machen will, hat der Musiker nun verraten.