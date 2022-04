Russischer Regisseur Serebrennikov wird wieder am Thalia Theater inszenieren

Zum Jahresanfang durfte Kirill Serebrennikov überraschend für eine begrenzte Zeit aus Russland ausreisen und kam nach Hamburg. Nun ist er erneut zurück in Westeuropa.

Der russische Star-Regisseur ist nicht mehr in Moskau. In der kommenden Spielzeit wird er erneut in Hamburg arbeiten.