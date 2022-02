Nino Haratischwilis neuer Roman „Das mangelnde Licht“ wurde bereits in 15 Länder verkauft. Der Vorgängerroman „Die Katze und der General“ stand 2018 auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis und läuft, wie das Georgien-Epos „Das achte Leben (Für Brilka)“, am Thalia Theater. In der Uraufführung an diesem Sonnabend, 19 Uhr, spielen u. a. Lisa Hagmeister, Maja Schöne, Rosa Thormeyer und Fritzi Haberlandt. Weitere Vorstellungen: 27.2. (19 Uhr), 1.3. (19.30), 18.3. (20 Uhr) und 20.3. (17 Uhr). Karten unter www.thalia-theater.de