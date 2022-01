Joan Didions letztes Buch erscheint im Februar auf Deutsch

"Was ich meine" heißt Joan Didions letztes Buch. Am 24. Februar soll es auf Deutsch erscheinen. Enthalten sind Essays, die sie selbst ein Jahr vor ihrem Tod ausgewählt und zusammengestellt hat.

Die Schriftstellerin Joan Didion starb am 23. Dezember im Alter von 87 Jahren.

Berlin. Mehrere Wochen nach dem Tod der US-Schriftstellerin Joan Didion soll ihr jüngstes Buch auch auf Deutsch erscheinen. "Was ich meine" werde am 24. Februar veröffentlicht, teilen die Ullstein Buchverlage in Berlin mit.

Das Buch versammle Essays, die sie selbst ein Jahr vor ihrem Tod ausgewählt und zusammengestellt habe. Didion war vor Weihnachten im Alter von 87 Jahren gestorben. Im Laufe des Jahres sollen auch ihre Bücher "Das weiße Album" und "Slouching Towards Bethlehem" in einer Neuübersetzung erscheinen. Die Übersetzungen übernimmt Autorin Antje Ravík Strubel.

