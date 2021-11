Das war Künstler-Pech: Zwei Tage vor Ende der Saison musste die Varieté-Spielzeit im Hansa-Theater Mitte März 2020 coronabedingt abgebrochen werden. In der Saison 2021/2022 ist einiges anders, an erster Stelle steht der sichere Aufenthalt fürs Publikum im denkmalgeschützten Haus am Steindamm 17. Im Hansa-Theater wird der Luftaustausch jetzt elektronisch gesteuert. Zusätzlich gibt es im ganzen Saal CO2-Sensoren, sodass stets ein 100-prozentiger Luftaustausch möglich ist. Das Hansa-Theater plant gemäß aktueller Senats-Verordnung nun durchgängig mit dem 2G-Modell; diese 2G-Vorstellungen finden mit reduzierter Platzkapazität statt. Am 23. und 24. November laufen zwei Vorpremieren, die Premiere steigt am 25. November. Weitere Vorstellungen sind bis 20. Februar sowie vom 30. März bis zum 24. April geplant (Di bis Fr jew. 19.30 Uhr, Sa 15.30 und 19.30 Uhr, So 14.30 und 18.30 Uhr). Zu den Conférenciers gehören Kabarettisten, Comedians und Musiker wie Alfons, Rolf Claussen, Robert Kreis, Horst Schroth und Dirk Bielefeldt (Herr Holm). Eintrittskarten für das Varieté gibt es zu 41,90 bis 68,90 Euro in der Abendblatt-Geschäftsstelle, Großer Burstah 18-32, unter der Ticket-Hotline T. 30 30 98 98 und unter www.hansa-theater.com (für Feiertage gelten besondere Zeiten und Preise).