Heute live: Sir Simon Rattle wagt sich an die Matthäus-Passion

Verfolgen Sie hier live ab 18 Uhr Bachs Monumentalwerk aus dem Münchner Herkulessaal. Am Pult steht Spitzendirigent Sir Simon Rattle.

Highlight-Konzert live Sir Simon Rattle wagt sich an die Matthäus-Passion

Hamburg. Johann Sebastian Bachs Matthäus-Passion - wer jenes e-Moll-Murmeln einmal erlebt hat, vergisst es nie mehr. Dieses Murmeln im Untergrund, aus dem sich im gemessenen Dreierschwung ein Motiv löst, sich aufhellt, teilt, vervielfacht, durch die Stimmen mäandert, bis es sie alle erfasst hat und den Hörer so unwiderstehlich hineinzieht in diesen Strudel, dass er sich hüten muss, sein Herz nicht schon vor dem ersten Choreinsatz zu verlieren und die Fassung gleich mit. So beginnt Bachs größtes Oratorium, eine dramatische Vertonung von Jesu Leiden und Sterben.

Heute Abend wagt sich einer der großen Dirigenten an dieses Monumentalwerk: Sir Simon Rattle, künftiger Chefdirigent des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Im Interview mit BR Klassik sagt Rattle über die Matthäus-Passion: „Gibt es irgendein anderes Stück, das uns so schnell und so oft zu Tränen rührt? – Vermutlich nicht.“

BR Klassik überträgt die Matthäus-Passion exklusiv live ab 18 Uhr aus dem Münchner Herkulessaal. Abendblatt-Leser können das Konzert parallel hier live verfolgen. Als Sänger wirken Camilla Tilling, Magdalena Kožená, Mark Padmore und weitere mit.