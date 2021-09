"Sie hat die Welt gesehen": Abschied von Heide Keller

Bonn. Gute Reise, Beatrice: Familie, Freunde und Weggefährten haben am Donnerstag bei einer Trauerfeier Abschied von der gestorbenen "Traumschiff"-Schauspielerin Heide Keller genommen.

Bei der Zeremonie in der lichtdurchfluteten Kirche St. Martin im Bonner Stadtteil Muffendorf stand eine herzförmige Urne neben einem großen Porträtbild der Darstellerin. Vor dem Gotteshaus wurden mehrere Kränze abgelegt. Auf einem stand: "Ein letzter Gruß, Deine Traumschiff Familie". Keller hatte über Jahrzehnte die gutherzige Chefhostess Beatrice in der ZDF-Reihe gespielt. Ende August ist sie mit 81 gestorben.

"Heide hat oft zu mir gesagt, dass sie dem lieben Gott dankbar ist, dass sie fast 60 Jahre ihren geliebten Beruf ausüben konnte", sagte Kellers langjährige Maskenbildnerin Ida Arndt in einer kleinen Rede. Beatrice sei dabei die Rolle ihres Lebens gewesen, mit der sie über alle Meere gefahren sei. "Sie hat die Welt gesehen", sagte Arndt.

Kellers Freundin erinnerte an eine emanzipierte, belesene und humorvolle Frau mit Geschmack. Und auch an eine berühmte "Traumschiff"-Szene, in der Beatrice bei einem Landgang in einen eiskalten Fluss gestürzt sei. Der Schiffsarzt habe sie daraufhin aufgefordert, sich auszuziehen. Das habe sie aber strikt abgelehnt. "Aber Beatrice, ich bin doch Arzt", habe der Mediziner erklärt. Die Antwort: "Aber nicht meiner!". Trotz der Trauer huschte vielen Gästen bei der Anekdote ein Lachen über das Gesicht. Keller hatte für das "Traumschiff" mitunter auch selbst die Geschichten geschrieben.

Die gebürtige Düsseldorferin war von der ersten Folge 1981 an Teil der Besatzung auf dem populären Fernseh-Kreuzschiff gewesen. Erst nach rund 37 Jahren ging sie am Neujahrstag 2018 beim ZDF von Bord.

Geklagt habe Keller nie, sagte ihre Maskenbildnerin. Vor zwei Jahren sei dann die Nachricht gekommen, dass es ihr schlechter gehe. "Sie waren in Gedanken umgeben von all den Charakteren und Figuren, die sie in ihrem Leben treffen und erfinden konnte", sagte sie über die letzte Lebensphase. Ein Arzt habe ihr zudem von einem Vogel berichtet, der in den letzten Stunden in Kellers Zimmer geflogen sei. "Der Vogel hat wohl ihre Seele mitgenommen", sagte Arndt. Nun sei sie beim lieben Gott. Sie sagte: "Am 27. 8. 2021 ist Heide von der Bühne des Lebens abgetreten."

Rund 50 Gäste erwiesen Heide Keller die letzte Ehre, darunter der Schauspieler und langjährige "Traumschiff"-Arzt Horst Naumann und die Schauspielerin Cosima von Borsody ("Glückliche Reise - Jamaica"). Nach dem Gottesdienst wurde ihre Urne zu einer Beisetzung im privaten Rahmen getragen.

