Bayreuther Festspiele: Ersatz für Wotan-Sänger gefunden

Bayreuth. Die Bayreuther Festspiele haben einen neuen Wotan gefunden: Tomasz Konieczny wird die Partie des Göttervaters in der "Walküre" in diesem Jahr übernehmen.

Er springt für Günther Groissböck ein, der am Samstagvormittag - nur fünf Tage vor der Premiere am 29. Juli - abgesagt hatte. Das teilten die Festspiele auf ihrer Homepage mit: "Die Festspielleitung dankt Herrn Konieczny sehr herzlich für die kurzfristige Übernahme!" Konieczny hatte 2018 als Friedrich von Telramund im "Lohengrin" sein Bayreuth-Debüt gegeben.

Festivalleiterin Katharina Wagner hatte Groissböcks Absage am Samstag so begründet: "Er möchte hier in Bayreuth beste Qualität abliefern und durch die lange Corona-Pause kann er das nicht garantieren." Wer die Rolle des Wotan in der Neuinszenierung "Ring des Nibelungen" im kommenden Jahr singen werde, sei noch unklar. Auch dafür hatte Groissböck abgesagt.

© dpa-infocom, dpa:210726-99-531670/2