Hamburgs Galeristinnen und Galeristen müssen sich noch etwas gedulden, sie dürfen nicht zeitgleich mit den Museen am 17. Mai für Publikumsverkehr öffnen. Galerien zählen zum Einzelhandel. Dieser wird voraussichtlich im zweiten Schritt, der frühestens zehn bis 14 Tage nach dem ersten Lockerungsschritt vom Hamburger Senat vorgenommen wird, ihren Betrieb wieder aufnehmen. Das bedeutet, dass Galerien ab Ende Mai wieder Besucher empfangen dürfen, sollte sich das Infektionsgeschehen weiterhin dementsprechend entwickeln. Voraussetzung für einen Galeriebesuch ist dann, wie bei einem Museumsbesuch, dass Besucherinnen und Besucher einen tagesaktuellen negativen Test vorweisen können. Außerdem ist die

(digitale) Kontaktnachverfolgung ebenso wie die Personenzahlbegrenzung, die sich an der Ausstellungsfläche orientiert, vonseiten der Galeriebesitzer zu gewährleisten. Die Abstands- und Hygieneregeln müssen nach wie vor eingehalten werden, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in den Innenräumen ist Pflicht. Die meisten Galerien haben trotz geschlossener Türen ihre aktuellen Ausstellungen aufgebaut, um weiterhin sichtbar zu sein, aber auch um die beantragten Fördergelder weiterhin zu erhalten. Um die Schließzeit zu überbrücken, haben Galeristen Schaufensterausstellungen entwickelt und ihre Angebote ins Netz gestellt, zum Beispiel Filme über die Künstlerinnen und Künstler. In manchen Häusern können die Ausstellungen virtuell erlebt werden oder es kann mit Galeristen gechattet werden.