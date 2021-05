Steht mit dem Rücken zum leeren Saal: die Berliner Sängerin Dota Kehr bei „Einer kommt, alle machen mit“ in der Honigfabrik in Wilhelmsburg.

Ein Besuch bei den Aufzeichnungen der Streaming-Show am 12. Mai in der Honigfabrik in Wilhelmsburg. So lief's mit Musikerin Dota Kehr.