Digital-Ausgabe "c/o pop": Musikfestival im Stream

Das Kölner Musik-Festival c/o pop findet erneut online statt.

Das Kölner Musikfestival "c/o pop" findet erneut in digitaler Form statt. In einem kostenlosen Stream können Musikfans Konzerte oder Talks mit Künstlern wie Elif oder Chilly Gonzales verfolgen.