Gerry Marsden: Seine Fußballhymne wird bleiben

Liverpool. Der letzte Gang ist immer der schwerste, aber ein Mensch wie Gerry Marsden wird ihn nicht alleine gegangen sein: Am Sonntag ist der Sänger der Mersey-Beat-Legende Gerry And The Pacemakers und die Stimme der Fußball-Hymne „You’ll Never Walk Alone“ im Alter von 78 Jahren in seiner Heimatstadt Liverpool gestorben. Er erlag im Arrowe Park Hospital in Upton bei Liverpool einer Herzinfektion.

Gerry Marsdens musikalische Karriere ist wie keine andere eng mit dem zeitgleichen Aufstieg der Beatles und der Mersey-Beat-Hafenstadt Liverpool verbunden. Angespornt vom musikalischen Vater begann der am 24. September 1942 geborene Gerry als Teenager zu singen und Ukulele und Gitarre zu spielen, sein Bruder Freddie wählte das Schlagzeug. 1957, als sich die Ur-Beatles als The Quarrymen formierten, gründeten die Brüder mit Arthur McMahon eine eigene Band, Gerry Marsden And The Mars Bars.

Aber nicht als rockende Schokoriegel sollte es aufwärts gehen, sondern als Gerry And The Pacemakers. Vier Monate nach den Beatles gelangten auch die Pacemakers im Winter 1960 nach Hamburg und spielten im Top Ten Club. Das gegenseitige Taxieren auf der Bühne im Top Ten und im Star-Club gehörte ebenso zu den langen Abenden an der Elbe wie gemeinsame eskalierende Streifzüge durch das Nachtleben.

Pacemakers und Beatles konkurrierten um die Fangunst

Auch im Liverpooler Cavern Club waren Beatles und Pacemakers gern gesehene Gäste, jeweils beobachtet und 1961 unter Vertrag genommen vom Plattenladenbesitzer und angehenden Bandmanager Brian Epstein. Die Beatles sollten als erste Single „How Do You Do It?“ aufnehmen, ein von Mitch Murray geschriebenes Lied, das Beatles-Produzent George Martin sehr gefiel. Aber nachdem John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr das Lied bei ihren Sessions bearbeitet hatten, entschied man sich doch für die Eigenkomposition „Love Me Do“, was im Oktober 1962 der erste Achtungserfolg der Fab Four werden sollte. „How Do You Do It?“ landete hingegen bei Gerry And The Pacemakers, die die Beatles-Version weitgehend übernahmen und damit im März 1963 aus dem Stand einen Nummer-eins-Hit landeten.

Obwohl geschäftlich und persönlich eng verbunden — belegt ist ein gemeinsames Konzert als „The Beatmakers“ 1961 in Litherland — waren Beatles und Pacemakers in den frühen 60er-Jahren Konkurrenten in den Gazetten und in den Charts. Doch trotz vieler erfolgreicher Songs wie „I Like It“, „Don’t Let The Sun Catch You Crying“ oder „Ferry Cross The Mersey“ konnten die Pacemakers keine Gerry-Mania entfachen und lösten sich 1966 mit dem Abebben der Mersey-Beat-Welle auf. Gerry Marsden spielte Solosongs ein, trat in Kindershows im Fernsehen und in Musicals auf und reaktivierte die Pacemakers von 1973 an in wechselnden Besetzungen für Oldie-Shows.

Die dritte Single der Pacemakers wurde ihr dritter und letzter Nummer-eins-Hit in Großbritannien

An einem Ort aber blieb Gerry Marsden den Beatles immer einen Schritt voraus: an der Anfield Road in Liverpool. 1963 veröffentlichten die Pacemakers ihre Version der Ballade „You’ll Never Walk Alone“ aus dem Musical „Carousel“ (1945). Die dritte Single der Pacemakers wurde ihr dritter und letzter Nummer-eins-Hit in Großbritannien, und da bei Heimspielen des FC Liverpool vor Spielbeginn die Top Ten in aufsteigender Reihenfolge abgespielt wurden, freuten sich die Fans in „The Kop“, der damaligen Stehplatztribüne an der Anfield Road, natürlich besonders über den Hit-Erfolg der Lokalmatadore. Und sangen ihn mit. Vor jedem Spiel. Auch als der Song nach vier Wochen von der Spitze verdrängt wurde. Seitdem gehört das Lied zum Club wie die roten Trikots, „You’ll Never Walk Alone“ verkündet das Vereinswappen. Es gibt immer Hoffnung. Vor jedem Spiel, nach jedem Sieg und nach jeder Niederlage wartet nach dem Sturm, dem Regen und den verwehten Träumen dennoch ein goldener Himmel.

Gerry Marsden entdeckte das Lied, als er im Kino mit „Carousel“ einen Regenschauer aussaß. Den Film fand er schrecklich, das Lied aber packte ihn sofort, er wollte es unbedingt mit den Pacemakers spielen. In einem Interview mit dem Fußballmagazin „11 Freunde“ erzählte er, wie die Bandmitglieder reagierten: „Sie haben sich kaputt­ge­lacht! Sie meinten, dieser Song sei zu langsam für unser Pro­gramm. Sie wei­gerten sich, ihn auch nur einmal zu spielen. Also machte ich ihnen ein Angebot: Wir ver­passen dem Song einen Off­beat und beschleu­nigen ihn dadurch ein klein wenig. Als wir ihn das erste Mal live im Cavern Club spielten, hörten die Leute auf einmal auf zu tanzen. Sie starrten uns an, mitten unter ihnen war auch Paul McCartney. In diesem Moment dachte ich: ​Die Jungs haben Recht! Dieser Song passt nicht zu den Pace­ma­kers. Aber als wir fertig waren, brach ein unglaub­li­cher Jubel los. Die Men­schen hatten Tränen in den Augen.“

Mit Anna Neagle sang und spielte er im Musical „Charlie Girl“

Foto: IMAGO

Von Liverpool aus eroberte „YNWA“ die Stadien der Welt

Von Liverpool aus eroberte „YNWA“ die Stadien der Welt, in Glasgow, Thessaloniki, Tokio, Brügge, Rotterdam, Dortmund und Mainz, um nur einige zu nennen. Manchmal singen Fans zweier Vereine ihre inoffizielle Hymne auch zusammen, so im März 2016 beim Spiel des BVB gegen Mainz 05, als die Anhänger einen Fan verabschiedeten, der während des Spiels einem Herzinfarkt erlegen war. Denn dieses Lied spendet Trost wie kein Zweites. Nach dem Stadionbrand in Bradford 1985 mit 56 Todesopfern nahm Marsden mit zahlreichen Stars „You’ll Never Walk Alone“ neu auf und spendete die Einnahmen der an der Chartspitze landenden Benefizsingle den Hinterbliebenen. Auch als Liverpool Marsden brauchte, war er da, zusammen mit Paul McCartney: Die Hillsborough-Stadion-Katastrophe 1989 in Sheffield forderte das Leben von 96 Liverpool-Fans. Ihnen, mehr als 700 Verletzten und den Angehörigen widmete Marsden „Ferry Cross The Mersey“.

Gaerry Marsden sang auch im Celtic Park in Glasgow

Foto: IMAGO IMAGES

„Wenn du durch einen Sturm gehst: Kopf hoch. Und habe keine Angst vor der Dunkelheit“. Auch wenn es nicht Marsdens eigene Worte waren, so sind sie doch seine geworden. Im Stadion des FC Liverpool hatte Marsden als Überraschungsgast von Take That vor zwei Jahren einen seiner letzten Auftritte. „Seine unglaublichen Leistungen mit ,You’ll Never Walk Alone’ und ,Ferry Cross The Mersey’ verbleiben in den Herzen vieler Menschen als Erinnerung an eine großartige Zeit britischer Musik. Wir sehen uns, Gerry. Ich werde mich immer mit einem Lächeln an dich erinnern“, trauert Paul McCartney auf Instagram unter einem gemeinsamen Foto von Beatles und Pacemakers mit Roy Orbison.

Roy Orbison gehörte übrigens wie auch Elvis, Frank Sinatra, Johnny Cash und Doris Day zu weiteren Stars, die „You’ll Never Walk Alone“ sangen. „YNWA“ beendet zudem traditionell die Konzerte der Toten Hosen. Aber heute und in den folgenden Tagen, ja für immer wird man an Gerry Marsden denken. „Walk on, walk on, with hope in your heart. And you‘ll never walk alone“, singt jetzt — nicht nur — die Fußballwelt. Natürlich auch am Millerntor, wo das Lied seit Jahrzehnten ebenfalls zum lauten Ton gehört. Auf St. Pauli. Dort, wo sowohl für die Beatles als auch für Gerry And The Pacemakers eigentlich alles erst begann. Der Kreis ist geschlossen.

Walk on.