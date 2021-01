Das sind Hamburgs Rock- und Pop-Durchstarter

Hamburg. Die Popkultur blickt auf ein hoffentlich besseres Jahr 2021. Vor allem die Newcomer der Stadt stehen bereit, um ihre Musik verstärkt in die Öffentlichkeit zu bringen und eine Fangemeinde aufzubauen. Corona verzögert für viele unbekanntere Bands, Künstlerinnen und Künstler ein beherztes Durchstarten. Sie ließen 2020 allerdings nicht ungenutzt: Songs schreiben und veröffentlichen, soziale Medien erschließen und live Konzerte streamen, zudem proben, proben, proben. Stellvertretend für die rege junge Hamburger Musikszene präsentieren wir fünf Newcomer, die man 2021 auf dem Radar haben sollte.

The Kecks

Dass diese Band hochgradig international klingt, kommt nicht von ungefähr. Liegen die Wurzeln der Musiker doch in Australien, England, und Österreich. Gegründet haben sich The Kecks in einem Flixbus nach Berlin. Eng verbunden sind sie wiederum mit der Hamburger Indierock-Institution Molotow. In diesen Musikclub auf St. Pauli passt ihr Sound perfekt: Akzentuierter wie passionierter Gitarrenrock, der Fans von The Strokes oder Pulp hochgradig ansprechen dürfte. Zu hören sind Energie und Finesse unter anderem in ihren beiden Singles „Modern Girls“ und „All For Me“. In den Videos dazu spielt die Band theatral und klug mit Geschlechtergrenzen und lotet somit aus, wie Sex-Appeal im Rock and Roll heutzutage funktionieren kann.

Im Lockdown haben Lennart Uschmann (Gesang), Samuel Telford (Gitarre) und Joel Phillips (Bass) weitere Songs geschrieben. Soweit es pandemiebedingt möglich ist, möchten sie das neue Material im Buffalo Studio in London aufnehmen. Zudem gilt es, alsbald all die Auftritte nachzuholen, die The Kecks im vergangenen Jahr in Großbritannien, Frankreich, Russland und hierzulande spielen wollten. Wer die Band bei einem der raren Konzerte 2020 im Hinterhof des Molotow erlebt hat, der weiß: Es lohnt sich.

Nina Chuba

Von den „Pfefferkörnern“ in die Popkultur: In den Nuller-Jahren spielte Nina Chuba in der beliebten Hamburger Kinderserie die kleine Schwester. Doch dieser Rolle ist sie längst entwachsen. Seit 2018 treibt sie ihre Karriere als Solomusikerin mit viel Verve und Lässigkeit voran. Ihr vor wenigen Wochen erschienener Song „Babylon Fall“ ist äußerst zeitgemäßer Pop. Urban mit einem dunklen Twist. Die 22-Jährige rappt pointiert und singt geschmeidig. Eine Stimme, die zu verhalten pumpenden Beats eindringlich unter die Haut kriecht. Das Timbre lässt in Kombination mit der tiefschürfenden Poplyrik an US-Star Billie Eilish denken.

Zehn Millionen Mal wurden Songs von Nina Chuba in diesem Jahr allein auf der Plattform Spotify gestreamt. Das große Talent erkannte auch die Jury des Hamburger Newcomer-Preises Krach+Getöse, mit dem die Musikerin 2020 ausgezeichnet wurde. Und 2021? Eine zweite EP veröffentlichen, Musikvideos drehen und hoffentlich live spielen. Einige Konzerttermine stehen bereits fest, unter anderem am 18. Juni in der Hamburger Hebebühne.

David Ost

Foto: Moncef Dellandrea

Erst 2019 ging David Ost mit seinem feinsinnigen Singer-Songwriter-Sound an die Öffentlichkeit. Und bereits im Februar des vergangenen Jahres sorgte er im Kleinen Saal der Elbphilharmonie für echte Gänsehaut-Momente. Sein warmer Gesang birgt dieses gewisse Sehnsuchts- und Hoffnungsvolle, das Folkmusik zu einem berührenden Ereignis macht. Zu spüren ist das etwa bei seiner Single „Fire In Alaska“, zu der er gemeinsam mit Filmemacher Florian Nick ein poetisches Video realisiert hat. Unter anderem gedreht am Hamburger Hafen, wo Gefühle von Abschied und Aufbruch mitschwingen.

Tatsächlich ist David Ost ein durchaus Umtriebiger. Denn wer spannende Geschichten zur akustischen Gitarre erzählen möchte, dem schadet es gewiss nicht, die Welt auch gesehen zu haben. Über Irland, China, die Karibik und Schottland gelangte der Musiker nach Deutschland und begab sich mitten hinein in die Hamburger Singer-Songwriter-Szene. Mit Kollege Tom Klose konnte er im Herbst trotz Corona sogar gemeinsam auf Tour gehen. Live spielen steht auch für 2021 ganz oben auf der Prioritätenliste. Für die Singer-Songwriter-Reihe „Musik & Stulle“ in der Hobenköök im Oberhafen ist David Ost am 27. Januar bereits gebucht. Ob das Konzert tatsächlich stattfindet? Die Zukunft ist ungewiss, doch die Leidenschaft ungebremst.

Sukie

Sukies Popsongs entfalten eine ungemein betörende Kraft. Und mit sanfter Dringlichkeit legt sich ihr Gesang auf die Seele. Verlust und Schmerz, aber auch wiedererwachende Liebe und Lebenslust pulsieren in ihren Liedern. 2020 hat diese junge Hamburger Popkünstlerin genutzt, um ihr musikalisches Schaffen zu vertiefen und ihre EP „Love And Impatience“ zu veröffentlichen. „Ich habe dieses Jahr gemerkt, wie wichtig es für mich ist, mir die Ruhe und Zeit zu nehmen, um wirklich Musik zu machen“, erklärt Sukie. Ein Weg, den sie 2021 fortführen möchte.

Als vielseitig interessierte Persönlichkeit schlägt sie den Bogen von der Vergangenheit bis in die Gegenwart – von ihrem Studium der Archäologie und Ethnologie bis hin zu ihrem zeitgeistigen wie eleganten Sound, der eher zum entspannten Driften als zum Ausrasten einlädt. Ihr ausdrucksstarkes Video zur Single „Sober“ weckt die Vorfreude auf künftige Live-Auftritte. Mit dunkel funkelnder Coolness tanzt und tigert sie da durch die Stadt. Elbbrücken, Große Freiheit, die schönen rauen Ecken. „Ich vermisse die Bühne sehr“, sagt Sukie. „Sobald es wieder losgehen kann, spiele ich alles, was geht.“

Bahrenfeld

Foto: Leom Burmester

„Nach Bahrenfeld im Bus“ – durch diesen Tocotronic-Song aus dem Jahr 1997 hat der Stadtteil im Hamburger Westen bereits einen hübschen Platz in der Popkultur der Stadt erhalten. Nun wird die Musikgeschichte des Viertels fortgeschrieben: Bahrenfeld nennt sich der junge Elektro-Musiker Finn Lübke. Und seinen Wirkungsort charakterisiert er wie folgt: „Hier ist alles etwas runtergefahren und glanzloser als vielleicht ein paar Straßen weiter.“ Und wie klingt er nun, der Sound von und aus Bahrenfeld?

Eine Nummer wie „Quartier“ blendet nicht mit hippen Effekten, sondern brodelt untergründig. Ein melancholisches Pochen und Wummern. Verschleppt und nervös zugleich. Seine Stücke sind durchsetzt von dunklen Gitarrenakkorden. Und von Dialogfetzen, wie man sie auf der Straße oder im Bus aufschnappen könnte. Zu finden ist das Stück auf der EP „Ponton“, die vor Kurzem beim geschmackssicheren Hamburger Indie-Label Audiolith erschienen ist.

Die Plattenfirma ist selbst nahe Diebsteich ansässig. Und um den fein abgezirkelten Lokalpatriotismus auf die Spitze zu treiben, hat Audiolith seinen Künstler 2020 direkt einmal auf dem Kultgebäude des Viertels inszeniert: Kurz vor Beginn der Abbrucharbeiten hat Bahrenfeld ein Konzert auf dem Dach des Euler-Hermes-Hochhauses gespielt. Mehr Panorama geht nicht. Kooperieren und Ausprobieren steht für 2021 auf dem musikalischen Plan. Klingt sehr gut.

