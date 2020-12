Hören Sie doch einfach das Hamburger Abendblatt

Das Hamburger Abendblatt gibt es auch für die Ohren! Interessante Interviews, spannende Geschichten und kontroverse Diskussionen über die unterschiedlichsten Themen aus Hamburg und dem Norden finden Sie zum Anhören im Angebot von Abendblatt-Audio.

Mittlerweile mehr als 20 unterschiedliche Podcast-Reihen bietet das Abendblatt an – zu (fast) allen Interessensgebieten: Das Spektrum reicht von Nachrichten, Wirtschaft, Kultur, Sport, Krimi, Gesundheit, Ernährung und Genuss bis hin zur Sexualität. Die Abendblatt-Podcasts lassen sich überall und bei allen erdenklichen Tätigkeiten bequem hören: beim Joggen oder Fitness ebenso wie beim Autofahren, im Zug ebenso wie beim Spaziergang, in der Küche ebenso wie im Bad.

Übersichtliche Programmvorschau

Die Abendblatt-Podcasts finden sie auf abendblatt. de/podcast, in der Abendblatt-E-Paper-App sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie etwa Spotify, Apple-Podcast oder Amazon. Im kommenden Jahr wird es auch eine eigene Abendblatt-Audio-App geben, die den Zugang zu den Podcasts noch einfacher und übersichtlicher macht. Auf der Webseite abendblatt.de/podcast finden Sie gleich mehrere Übersichten: Hier können Sie auf einer Art Programmvorschau sehen, wann welcher Podcast neu erscheint, sie können sich eine Übersicht der gerade aktuell erschienenen Themen anzeigen lassen oder einfach alle unterschiedlichen Podcasts im Überblick ansehen.

Audio-Engagement des Abendblatts mehrfach ausgezeichnet

Das Audio-Engagement des Hamburger Abendblatts wurden in den vergangenen zwei Jahren bereits mehrfach als vorbildlich und innovativ ausgezeichnet: So erhielt die Redaktion für die Podcast-Initiative 2019 den NOVA Innovation Award des Bundesverbandes Digitalpublisher und Zeitungsverleger (BDZV) und 2020 die spezielle Anerkennung der Jury (Special Judge´s Recognition) des größten europäischen Zeitungswettbewerbes, dem European Newspaper Award.

Mehr als 2,5 Millionen Mal wurden die Abendblatt-Podcasts bereits von Hörerinnen und Hörern heruntergeladen oder gestreamt. Wenn Sie über den Jahreswechsel das Fernsehgerät einmal auslassen wollen – wir haben mit Abendblatt-Audio die passende, kostenlose und vielfältige Alternative für Sie.

Hier haben wir für Sie einmal eine Übersicht über aktuelle Podcast-Reihen zusammengestellt:

Hamburg News: Der tägliche Nachrichten-Podcast des Hamburger Abendblatts: Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider oder einer seiner Stellvertreter präsentieren die wichtigsten Nachrichten aus der Hansestadt in maximal 10 Minuten. Immer werktags um 17 Uhr.

Gute Nacht: Sie schlafen unruhig? Liegen nachts oft wach? Sind schlecht gelaunt? Dagegen haben wir etwas – unseren Gute-Nacht-Podcast mit Lars Haider und seinen Gästen Linda Zervakis und Johannes Oerding. Immer werktags ab 21 Uhr.

Entscheider treffen Haider: Erfolgreiche Menschen aus Hamburg erzählen, wie sie geworden sind, was sie geworden sind. Seit Anfang 2016 lädt Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider Führungskräfte aus Hamburg in seinen Podcast ein. Zu Anfang alle 14 Tage, mittlerweile erscheint jede Woche eine neue Folge. Mehr als 100 Folgen des Podcasts sind bereits erschienen – und stehen nach wie vor zum Anhören bereit. Unter den Gästen waren Bürgermeister Peter Tschentscher ebenso wie TV-Koch Steffen Henssler, Tages- themen-Moderatorin Caren Miosga, Schauspieler Sky du Mont, Klimaaktivistin Luisa Neubauer und der Hamburger Weltumsegler Boris Herrmann.

Digitale Sprechstunde: Der wöchentliche Gesundheits-Podcast vom Hamburger Abendblatt und den Asklepios-Kliniken. Fach-Mediziner im Gespräch mit Vanessa Seifert. In den 70 bisherigen Folgen wurden unter anderem Herzkrankheiten, Demenz, Diabetes, Allergien, Darmkrebs, Rückenschmerzen und vieles mehr behandelt.

Ich sehe was, was du nicht siehst: Der Abendblatt-Podcast über berühmte Bilder mit Kunsthallen-Direktor Alexander Klar und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider. Jeden Sonntag neu. Einmal die Woche spielen Hamburgs Kunsthallen-Direktor Alexander Klar und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider „Ich sehe was, was du nicht siehst“ – und zwar mit einem Kunstwerk. Eine halbe Stunde schauen sich die beiden ein Gemälde, eine Fotografie oder eine Skulptur an und reden darüber: „Ein Gespräch ist die beste Möglichkeit, Kunst zu erschließen“, sagt Kunsthallen-Direktor Alexander Klar.

HSV – wir müssen reden: Die wöchentliche Diskussion rund um das Geschehen am Volkspark mit den Abendblatt-Sportredakteuren Kai Schiller, Alexander Laux, Henrik Jacobs und Stefan Walther. Zu Gast im HSV-Podcast waren neben Trainern auch Spieler, Sport-Funktionäre und Fans.

Dem Tod auf der Spur: Im Crime-Podcast des Hamburger Abendblatt sprechen Deutschlands bekanntester Gerichtsmediziner Prof. Klaus Püschel und Abendblatt-Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher über die spektakulärsten Kriminalfälle im Norden. Vom Säuremörder über den Göhrde-Mörder bis zum rätselhaften Tod des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Uwe Barschel – alle großen Fälle der vergangenen Jahrzehnte landeten auf dem Tisch von Prof. Klaus Püschel. Alle 14 Tage gibt es einen neuen Fall.

Vier Flaschen: Der Wein-Podcast des Hamburger Abendblatts – alle 14 Tage mit Michael Kutej, Axel Leonhard und Lars Haider. Hier werden Weine erklärt, Winzer vorgestellt – und gute Tropfen auch mit Leserinnen und Lesern (zur Zeit digital) gemeinsam verkostet.

Ich frage für einen Freund: Abendblatt-Kolumnist Hajo Schumacher hat selbst weder in seiner Ehe noch im Bett Probleme. Aber er ist so nett und befragt die Hamburger Sexualtherapeutin Katrin Hinrichs für einen Freund. Alle 14 Tage kommt ein neues Thema – von der Verführung über Sex und Familie bis zur Erotik der Schlagsahne.

Next Book Please: Was lesen? Literaturhaus-Chef Rainer Moritz und Abendblatt-Redakteur Thomas Andre sprechen über aktuelle Bestseller, die es in sich haben. Alle 14 Tage neu.

Erstklassisch mit Mischke: Abendblatt-Redakteur Joachim Mischke spricht in seinem 14-täglichen Podcast über klassische Musik und was sie den Menschen bedeutet, die sie in Konzerten präsentieren. Zu Gast im Studio waren bislang unter anderem Künstlerinnen und Künstler wie die Dirigenten Christoph von Dohnányi, Simon Rattle, Kent Na- gano, Daniel Barenboim, Thomas Hengelbrock, die Geigerin Anne-Sophie Mutter, der Pianist Lang Lang, Elbphilharmonie-Intendant Christoph Lieben-Seutter, die Sopranistin Anna Prohaska und viele mehr. Natürlich stehen auch all diese Gespräche nach wie vor zum Anhören bereit.

Das Geschlecht der Anderen: Pornos, Blutspenden, Masturbation, Sexismus – bekannte Hamburgerinnen und Hamburgern sprechen im Abendblatt-Gender-Podcast mit Laura Kosanke über diese Alltagsthemen. Alle 14 Tage neu.

Millerntalk: An jedem Heimspieltag präsentiert die Redaktion den Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli. Sport-Reporter Alexander Berthold und Carsten Harms sprechen im „Millerntalk“ ganz unterschiedlichen Menschen, denen der Kiezklub am Herzen liegt: mit Trainer, Spielern, Managern und Fans.

Wie jetzt?: Uni-Präsident Dieter Lenzen und Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider sprechen in ihrem gemeinsamen Podcast „Wie jetzt?“ über aktuelle gesellschaftliche Themen. Das Spektrum reicht von der Frage, ob man sich gegen Corona impfen lassen sollte, über Lebensfreude in Zeiten der Pandemie bis zur Gender-Debatte. Ebenfalls gesprochen wurde über den Unterschied zwischen Meinungen und Fakten, die Macht der Bundesländer und vieles mehr. Alle 14 Tage steht ein neues Thema an.

Saisonstart: Der Podcast über Hamburgs Theater, eine Sonderreihe zum Beginn der Spielzeit 2020. Abendblatt-Kulturchefin Maike Schiller im Gespräch mit Hamburger Theatermachern.

Hausbesuch: Der Wohn-Podcast vom Hamburger Abendblatt und der Sparda-Bank Hamburg mit Juliane Lauterbach, Joana Ekrutt und Friederike Ulrich. Die Abendblatt-Redakteurinnen besuchen Hamburgerinnen und Hamburger zu Hause und sprechen mit ihnen über ihre Wohnungen. Eine Frau erklärt, wie es ist, seit 70 Jahren in derselben Wohnung zu leben, ein Paar erzählt, wie es aus einer Ruine ein Traumhaus geschaffen hat, eine Sechser-WG berichtet über ihren Alltag. Normalerweise alle zwei Wochen neu – coronabedingt pausiert dieser Podcast derzeit.

Seetag: „Seetag“ heißt der Abendblatt-Podcast rund um Kreuzfahrt, Schiffe und das Meer von und mit Edgar S. Hasse und Georg J. Schulz. Die beiden Abendblatt-Redakteure sprechen hier regelmäßig mit Experten aus der Branche. Coronabedingt pausiert diese Podcast-Reihe derzeit.

Blind Date mit der Bischöfin: Die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs traf 2019 und 2020 in ihrem Abendblatt-Podcast Persönlichkeiten aus Hamburg und sprach mit ihnen jeweils eine Dreiviertelstunde über Gott und die Welt: Unterhaltsame und nachdenkliche Gespräche mit Yared Dibaba, John Neumeier, Cornelia Poletto und anderen Gästen. Die Podcast-Reihe ist abgeschlossen, aber nach wie vor abrufbar.

Vor 150 Jahren …: So heißt der historische Podcast zum Jubiläum der ebenfalls zur Abendblatt-Familie gehörenden „Lauenburgischen Landeszeitung“. Redakteurin Wiebke Schwirten spricht in diesem Podcast über das, was die Menschen in der Region im Jahr 1870 – dem Gründungsjjahr der „Lauenburgischen Landeszeitung“ – bewegte.