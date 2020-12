Ensemble Resonanz spielt ein digitales Weihnachtsoratorium

Hamburg. In den vergangenen Wochen hat die Wirklichkeit noch die absurdesten Gedankenspiele locker überholt. Reihenweise sind Weihnachtsgottesdienste abgesagt worden. Von Konzerten spricht sowieso schon keiner mehr; am dritten Advent hatte sich die Geigerin Anne-Sophie Mutter mit einem Auftritt im Gottesdienst im Michel noch einmal gegen das Verstummen der Livemusik aufgebäumt.

Uns bleiben Bildschirm, Lautsprecher, Konserven. Natürlich kann ein Abend auf dem heimischen Sofa das Gemeinschaftserlebnis Live-Konzert nicht ersetzen. Aber als Widerhall aus den Zeiten, nach denen wir uns zurücksehnen, kann er durchaus guttun.

Ensemble Resonanz spielt das Weihnachtsoratorium online

Und so sendet das Ensemble Resonanz am ersten Feiertag Bachs Weihnachtsoratorium „als Hausmusik mit Freunden“. „Wir fanden es so traurig, dass so wenig Musik an Weihnachten in die Häuser kommt, dass wir unsere kleine Kammermusikversion zu den Menschen bringen wollen“, sagt die Konzertmeisterin Juditha Haeberlin.

Mit dieser Fassung des W.O. – wie Musiker das Werk abzukürzen pflegen – hat es seine Bewandtnis. Entstanden ist sie sozusagen aus Nostalgie. „Ich fand es zauberhaft, den Gedanken der Hausmusik, mit der wir aufgewachsen sind, aufs W.O. zu übertragen“, erzählt Haeberlin. Also haben die Resonanzler das Stück uminstrumentiert und kommen mit vier Gesangssolisten, Streichern, Gitarre, einer Trompete und Keyboards aus. Die Solisten singen auch die großen Chöre, die Choräle singen die Musiker selbst.

Kostenloses Online-Konzert - "Zu Weihnachten drücken wir ein Auge zu"

Den Charme des Ganzen haben sie schon vor Jahren auf CD festgehalten, die Videoaufzeichnung haben sie neu produziert. „Wir spielen sozusagen in unserem eigenen Wohnzimmer. Wir haben Sessel, Sofas, eine rote Lampe, einen Plattenspieler aus den Achtzigern“, sagt Haeberlin und beschreibt den Ablauf: „Ich erzähle zu Beginn, wie das früher bei uns war, dann lege ich die Platte auf, und wir spielen mit, und im Lauf des ersten Chors ,Jauchzet, frohlocket‘ übernehmen wir.“

Der Zugang ist kostenlos – ausnahmsweise, wie Haeberlin betont: „Zu Weihnachten drücken wir ein Auge zu.“ Schließlich beschäftigt sich das Ensemble schon lange mit Kunstformen, die analoge und digitale Aspekte zu etwas eigenständig Neuem verschmelzen – und so etwas muss eine freie Gruppe dann auch vermarkten können.

Bachs Weihnachtsoratorium als Hausmusik mit Freunden 25.12., 16.00, Livestream über resonanz.digital

( vfz )