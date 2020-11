Hamburg. Die Pfarrei St. Paulus in Billstedt zeigt bis 10. Januar vier Werke des Bildhauers Ernst Barlach (1870– 1938). In der Pauluskirche zu sehen sind das „Güstrower Ehrenmal“ (Gips nach dem Originalmodell 1927), auch bekannt als „Schwebender Engel“, „Der Bettler (Gemeinschaft der Heiligen)“, Bronze 1930, „Kruzifix II“ (Bronze auf Holz, 1918) und „Der Lehrende“ (Bronze, 1931).

Die Skulpturen sollen gemäß dem Willen der Pfarrei allen Besuchern dabei helfen, das Jahr der Corona-Pandemie zu deuten. Der in Wedel geborene Barlach wuchs unter anderem in Ratzeburg auf und studierte von 1888 bis 1891 an der Kunstgewerbeschule Hamburg.