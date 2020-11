Hamburg. Was kann ich nur tun, jetzt, da der zweite Lockdown das gesellschaftliche Leben erneut lahmlegt? Sollte ich nicht mit ganz vielen Freunden chatten, mein Wohnzimmer umgestalten oder die Zeit für eine berufliche Umorientierung nutzen? Nein, nein, alles ganz falsch. Am besten, man macht jetzt einfach mal: nichts . Das wäre nämlich nicht nur gut, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, sondern auch für die Umwelt, fürs Klima und überhaupt dafür, dass alle Erdbewohner sozialer und gerechter miteinander auskommen. Ein Leben ohne negative Auswirkungen – das wär’s! Aber so einfach ist es dann doch wieder nicht. Der Mensch ist eben nicht besonders geübt im Nicht(s)tun, im Abwarten und Tee trinken.

Genau da wollte eigentlich die Ausstellung „Schule der Folgenlosigkeit. Übungen für ein anderes Leben“ im Museum für Kunst und Gewerbe (MK&G) ansetzen. Mithilfe historischer Vorbilder und einem Lernraum für spielerische Selbstversuche; es wurde sogar ein „Stipendium für Nichtstun“ ausgerufen, zusammen mit der Hochschule für bildende Künste (HfbK). Die von einer Jury ausgewählten Ideen für ein folgenloses Leben sollten präsentiert werden. Doch unglückseligerweise konnte die Schau Anfang November nicht eröffnen, denn auch die Museumsmacher wurden zum Nicht(s)tun verdonnert.

Lesen Sie auch:

Mit der "Schule der Folgenlosigkeit" durch den Lockdown

Als Begleitprogramm hat Kurator Friedrich von Borries eine App entwickelt (er selbst ist nicht so gut darin, nichts zu tun). Darin machen Psychologen, Kunsthistoriker, Schauspieler und Aktivisten Vorschläge, wie wir unser Leben folgenloser gestalten könnten, etwa: „Gehen Sie an einen Ort in Ihrer Stadt, wo etwas zu verbessern ist und greifen Sie ein! Dokumentieren Sie Reaktionen und Ihre Erfahrungen und posten Sie sie in den sozialen Medien.“ Oder: „Tanzen Sie sich in Trance! Ekstase ist wichtig, um Gemeinschaften zusammenzuhalten und Freude zu erfahren.“ Dazu gibt es Übungen: den Stein des Sisyphos einen virtuellen Berg hinaufrollen oder einen Stapel virtueller Gläser durch die Wohnung balancieren. Oder einfach: warten.

Die Anwendung „Schule der Folgenlosigkeit“ ist im Google Play Store und im Apple App Store kostenlos erhältlich. Die Ausstellung wird, sobald die Museen wieder öffnen dürfen, bis zum 9. Mai 2021 laufen.