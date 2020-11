Hamburg. Es war eigentlich schon immer unmöglich, Josefine Israel im Ensemble des Deutschen Schauspielhauses zu übersehen. In ihrem ersten Auftritt vor sechs Jahren – damals noch als Studierende – gab sie als Tochter Ludmilla eine selbstbewusste, eindringliche Vorstellung in „Wassa Schelesnowa“. Langsam, aber unermüdlich hat sie sich seitdem nach vorn gespielt.

Und so kann man nun gar nicht anders, als sich mit ihr über diese Entscheidung zu freuen: Josefine Israel erhält als junge, herausragende Schauspielerpersönlichkeit den diesjährigen Boy-Gobert-Preis der Körber-Stiftung. Pandemiebedingt wird die Preisverleihung am 29. November um 11 Uhr im Thalia Theater ohne Saal-Publikum aber als Live-Stream über die Bühne gehen.

Boy-Gobert-Preisträgerin Israel: "pure Freude nach totaler Fassungslosigkeit"

An diesem späten Novembernachmittag kommt die 29-Jährige soeben aus der Malersaal-Probe, wo sie mit dem Regisseur Christoph Marthaler den Hölderlin-Abend „Die Sorglosschlafenden, die Frischaufgeblühten“ vorbereitet. Ihre Reaktion auf die Preisvergabe beschreibt Josefine Israel als „pure Freude nach totaler Fassungslosigkeit“.

Sie trägt ein schwarzes Kleid, derbe Schuhe, das Haar apart und sorglos zusammengebunden. Nichts lenkt von ihrem bühnenwirksamen, natürlichen und grundsympathischen Strahlen ab. Im Augenblick würden ihr die Marthaler-Proben helfen, die Corona-Situation ein wenig zu vergessen, gibt sie zu. „Es ist mit ihm gerade ein großes Glück. Die Musik, der präzise Humor, diese Verweigerung auch. ich bin so gerne in dieser Welt zuhause.“

Josefine Israel stammt aus einer Schauspielfamilie

Ihre Vorliebe für den subtilen Marthaler-Humor hat Israel bereits in dessen Nestroy-Inszenierung „Häuptling Abendwind“ unter Beweis gestellt. Darin gibt sie eine „Mikrophonistin“, die durch dicke Brillengläser starrend einen bierernsten Theater-Erklärtext vorträgt. „Die verschwurbelten und absurden Texte mit der größtmöglichen Ernsthaftigkeit vorzutragen, das ist der gewollte Gegensatz, das Paradox“, sagt Josefine Israel. Den richtigen Ton zu treffen, nicht zu viel, nicht zu wenig, darin besteht hier die Kunst. Und Israel trifft ihn, balanciert den Humor aufs Feinste aus. Ein unvergesslicher Auftritt.

Die Bühne wurde früh zu einem Teil ihrer Lebenswirklichkeit. Die 1991 in Frankfurt/Oder Geborene stammt aus einer Schauspielfamilie. Die Mutter war Dramaturgin, der Vater Schauspieler. Ihre musikalische Begabung geht auf den Großvater zurück, Korrepetitor und Pianist an der Komischen Oper Berlin.

Israel spielte schon als Teenager unter Frank Castorf

Als Teenager spielte Josefine Israel im Jugendtheater p14 der legendären Volksbühne Berlin unter Frank Castorf. „Ich habe gemerkt, es bringt etwas zum Schwingen in mir, wühlt mich auf“, sagt sie. Sieben Jahre sollte sie dem Ensemble angehören. „Das war wild und anarchisch. Aufregend. Es wurde immer gesagt, es gehe um eine Form von Dilettantismus, ums Unperfekte. Man verlor die Angst, Fehler zu machen und das war toll“, erzählt Josefine Israel.

Es waren Momente wie diese, Ereignisse, Begegnungen, die sich allmählich zu einem ernsthaften Berufswunsch formten. Israel studierte Schauspiel an der Universität der Künste in Berlin, deren auf Eigenständigkeit setzende Arbeitsweise ihr entgegenkam.

"Die gesetzten Grenzen helfen mir, an andere Orte zu gelangen"

Das hilft ihr nun bei der Rollenarbeit. Grandios, wie sie mit stoischer Unbarmherzigkeit und furchtloser Komik das „Heimchen“ Honey in Edward Albees „Wer hat Angst vor Virginia Woolf“, Regie Karin Beier, gibt. Klischees scheint sie mühelos zu umrunden, indem sie unerwartete Wege einschlägt und dabei immer ungekünstelt wirkt. Selbstbehauptend und verletzlich zugleich.

An die Strenge einer Katie Mitchell, in deren Alice-Birch-Inszenierung „Anatomie eines Suizids“ sie zu sehen ist, musste sie sich herantasten, räumt sie ein. „Ich sträube mich dagegen, mich in eng gefasste Systeme einzufügen und merke aber, dass es gut ist für mich“, sagt Israel. „Die gesetzten Grenzen helfen mir, an andere Orte zu gelangen.“

Rainald Goetz' "Reich des Todes"? "Eine große Spielwiese"

Freie, eher performative, spielerische Zugänge liegen ihr. Das stets damit verbundene Ausloten von Grenzen. Etwa in Falk Richters Houellebecq-Abend „Serotonin“ oder auch bei „Häuptling Abendwind“. Karin Beiers hochkonzentrierte Rainald-Goetz-Uraufführung „Reich des Todes“ hat Josefine Israel in jeder Hinsicht als einzigartig empfunden. „Man muss versuchen, durchzusteigen, sich an dieser Sperrigkeit abarbeiten. Da gibt es Figuren, Textflächen, viel Material drum herum. Das ist eine große Spielwiese.“

Ihre Schnelligkeit und Spontanität hat sie auch in Beiers „Ivanov“-Version unter Beweis gestellt, wo sie in einigen Vorstellungen Aenne Schwarz in der Rolle der Sasha ersetzt hat. Den Text hat sie sich in eineinhalb Tagen angeeignet, als Hilfe diente noch ein Knopf im Ohr. An Mut mangelt es ihr nicht. Situationen wie diese spornen sie eher noch an.

Josefine Israel gestaltet als Preisträgerin die Matinee mit

Wenn sie am Sonntag den mit 10.000 Euro dotierten Boy-Gobert-Preis entgegen nimmt, reiht sich Josefine Israel ein in so klangvolle Namen wie Ulrich Tukur, Susanne Wolff oder Gala Othero Winter. Der Tradition entsprechend gestaltet sie als Preisträgerin die Matinee mit. Das bereitet ihr noch Kopfzerbrechen.

„Ich musste wegen Corona komplett umdenken. Erst dachte ich, ich produziere etwas vor, weil ich mir den Live-Stream nicht zutraue und diese Sprache nicht spreche. Jetzt versuche ich es zu thematisieren und freue mich darauf.“ Mit Leidenschaft und Können wird sich Josefine Israel auch hier wieder in das Unbekannte stürzen.

Stream der Boy-Gobert-Preisverleihung der Körber-Stiftung an Josefine Israel So 29.11., 11.00 unter www.thalia-theater.de